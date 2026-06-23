失意を味わったイタリア代表の再建へ…“レジェンド”マルディーニ氏が新TD就任に近づく、新会長誕生で組織刷新

失意を味わったイタリア代表の再建へ…“レジェンド”マルディーニ氏が新TD就任に近づく、新会長誕生で組織刷新