「阪神３−４ヤクルト」（２３日、甲子園球場）

首位・阪神は３位・ヤクルトに今季１５度目の逆転負けを喫し、連勝が３でストップ。この日勝利した巨人に同率首位に並ばれ、セ・リーグは再び上位３チームが０・５ゲーム差にひしめく状況となった。

思わぬ形で先取点を奪った。二回１死から熊谷が中前打で出塁。さらに、現役ドラフトで新加入の浜田が古巣相手に移籍後初安打を放ち好機を拡大した。続く梅野は右飛に倒れるも、二走・熊谷がタッチアップ。ここで右翼・モンテルの中継への送球がそれ、熊谷は一気に本塁へ生還した。

だが、以降は相手先発・山野に対して得点圏に走者を置きながらも追加点が奪えず。先発の才木は６回８奪三振無失点の好投で虎の子１点を死守し、５月２４日・巨人戦（東京ド）以来となる今季６勝目の権利を持って降板したが…。

１−０の八回に登板した岩崎が誤算だった。連打と四球などで１死満塁の危機に陥ると、岩田に逆転の適時二塁打を献上。続く代打・サンタナを申告敬遠し、なおも１死満塁では赤羽に２点適時打を浴びた。

打線は直後の八回に２死から佐藤輝が左前打で出塁。続く大山が今季１１号２ランを放ち１点差とするも、あと一歩及ばなかった。