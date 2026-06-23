ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > オリックス・マチャドが危険球退場 九回２死から石塚の顔面直撃 倒… オリックス・マチャドが危険球退場 九回２死から石塚の顔面直撃 倒れたまま動けず担架で搬送 場内静まりかえる オリックス・マチャドが危険球退場 九回２死から石塚の顔面直撃 倒れたまま動けず担架で搬送 場内静まりかえる 2026年6月23日 21時27分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「ソフトバンク−オリックス」（２３日、みずほペイペイドーム） オリックス・マチャドが九回２死から危険球退場した。 右打者の石塚に対して１ボール２ストライクからの４球目が左顔面付近を直撃。石塚はその場に倒れ込み、担架で運ばれた。 球審がマチャドの危険球退場を宣告。マチャドは心配そうに石塚を見つめ、引き揚げた。 代わりに山崎がマウンドに急きょ上がった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト オリックス完封勝利で連敗ストップ ジェリーが６回２安打無失点の快投で３勝目 三回に若月の今季１号で先制 楽天・堀内に危険スイングで警告 バットが飛んで一塁側ベンチ横のボールボーイの頭上へ ヤクルト・山野が危険スイングで警告 空振り後にバットがすっぽ抜け 甲子園どよめく