プレミアアンチエイジング<4934.T>はしっかり。２２日取引終了後、一部商品の価格改定を発表した。１０月１日から主力のＤＵＯ（デュオ）ブランド１８商品、ＣＡＮＡＤＥＬ（カナデル）ブランド５商品などを値上げする。原材料や資材、加工費の高騰を受け、現状の価格で販売を続けることが難しいため。



あわせて今年７月分の株主優待制度の内容を発表した。１００株以上を保有する株主を対象に、「プレミアアンチエイジング公式通販サイト」で利用できる４７００ポイント（４７００円相当）と送料当社負担クーポンを贈呈する。昨年分との変更点として５００ポイント増額した一方、ウェブで申し込みしなかった株主に対する優待品の送付は実施しないという。



出所：MINKABU PRESS