チョコバナナに金魚すくいも！東京ホテルの「夏祭り」アフタヌーンティー3選。中華やトロピカルスイーツも
◆チョコバナナに金魚すくいも！東京ホテルの「夏祭り」アフタヌーンティー3選。中華やトロピカルスイーツも
夏祭りや花火大会など、おでかけが楽しい夏はすぐそこ。今年はホテルで優雅に楽しむ“夏祭り”はいかが？
チョコバナナやりんご飴、金魚すくいなど、縁日をモチーフにしたかわいらしいスイーツやセイボリーが並ぶアフタヌーンティーが続々登場。写真映えも抜群な、東京のホテルの注目アフタヌーンティーを紹介。
この記事の要約レポート
・東京のホテルで楽しめる“夏祭り”アフタヌーンティー3選を紹介。チョコバナナやりんご飴、金魚すくいなど、縁日気分を味わえる遊び心あふれるメニューが勢ぞろい
・スカイラウンジオーロラ／京王プラザホテル：たこ焼きシュークリームやりんご飴風ムースなど、夏祭り×サマーフルーツがテーマ。地上160mの絶景とともに楽しめる
・ザ・ロビーラウンジ／シャングリ・ラ東京：チョコバナナや金魚すくいをイメージしたスイーツが登場。白桃のクッキーシュークリームがおかわり自由なのも魅力
・中国料理桂花苑／ロイヤルパークホテル：ねじりはちまき姿のパンダ饅頭やりんご飴型の生月餅など、中華ならではの夏祭りアフタヌーンティーを満喫できる
◆スカイラウンジ オーロラ／京王プラザホテル（新宿）
地上160mの景色とともに。たこ焼き風スイーツなど遊び心あふれる夏祭りアフタヌーンティー
「京王プラザホテル」の45階に位置する「スカイラウンジ オーロラ」では、地上160mの美しい眺めとともにアフタヌーンティーが楽しめる。夕方からはバーラウンジとして展開し、バーテンダーが生み出す本物のカクテルに感動できる魅力的なスポット。
7月と8月の限定で登場するのは、「夏祭り×サマーフルーツ」をテーマにしたアフタヌーンティー。メニューには「ひんやり葛ラムネのグラススイーツ」や「りんご飴風グアバとフランボワーズのムース」といった涼やかなデザートのほか、「うちわマカロン」「たこ焼きシュークリーム」など、縁日を思わせるスイーツたちが並ぶ。また、「焼きとうもろこし、ポテトサラダのタルトレット」「ミニアメリカンドッグ」「焼き鳥仕立てのブロシェット」など、お祭り気分が高まるセイボリーも充実。
乾杯のスパークリングワインに加え、約30種類から選べるドリンクがおかわり自由。美しい景色を眺めながら、3時間ゆったりと贅沢なひとときを楽しんで。
地上160mで楽しむ★夏祭り×サマーフルーツアフタヌーンティー+乾杯スパークリング・3時間カフェフリー
店舗名：スカイラウンジ オーロラ／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル本館 45F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
予約可能人数：2人〜4人
料金：6,900円
※税・サ込
◆ザ・ロビーラウンジ／シャングリ・ラ 東京（東京）
チョコバナナや金魚すくいも。縁日気分を味わうトロピカルな夏祭りアフタヌーンティー
東京の中心地に悠然と構えるラグジュアリーホテル「シャングリ・ラ 東京」。28階にある「ザ・ロビーラウンジ」は、都心のダイナミックな景色と優雅なシャンデリアが印象的な空間。
こちらで味わえるのは、日本の夏祭りのにぎわいに、マンゴーやパッションフルーツなど旬の果実を取り入れた「トロピカル夏祭りアフタヌーンティー」。チョコバナナや金魚すくいをイメージしたデザートをはじめ、焼きとうもろこし風キッシュやミニバーガーなど、縁日を思わせる遊び心あふれるメニューがラインナップ。思わず写真に収めたくなる華やかさにときめく。さらに、旬の白桃を使用した「白桃のクッキーシュークリーム」がおかわり自由で楽しめるのもうれしい。
20種類以上のバラエティ豊かなドリンクメニューの中から、好きなだけ紅茶が選べる。都会の喧騒を忘れ、夕涼みの風情とともに夏祭り気分あふれるティータイムを。
【トロピカル夏祭りアフタヌーンティー】+カフェフリー（7/1〜9/15）
店舗名：ザ・ロビーラウンジ／シャングリ・ラ 東京
住所：東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 28F
提供期間：2026/7/1（水）〜9/15（火）
予約可能人数：1人〜4人
料金：8,580円
※税込・サービス料15%別
◆中国料理 桂花苑／ロイヤルパークホテル（水天宮前）
ねじりはちまきのパンダ饅頭にときめく！中華スタイルの夏祭りアフタヌーンティー
水天宮前駅直結の「ロイヤルパークホテル」にある中華レストラン「桂花苑」からは、夏の思い出を彩る「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」が7月と8月の土日祝限定で初登場。レトロな雰囲気とモダンな要素が同居する空間で、広東の美食文化を今に伝える王道のおいしさが味わえる。
メニューには、花火を描いたプレートで提供される前菜盛り合わせや、ねじりはちまき姿のパンダ饅頭、りんご飴の形の生月餅など、ワクワクするような品々がずらり。さらに、縁日モチーフに仕上げた餃子や焼売、じゃがバターなど、色鮮やかで遊びごころあふれるラインナップが広がる。豊かな食材をさまざまな調理法で魅せる、おいしくて楽しい内容。
誰からも愛されるチャイニーズアフタヌーンティーで、いつもとはひと味違う夏祭り気分を満喫して。
【夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー】（7,8月の土日祝限定）
店舗名：中国料理 桂花苑／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル B1F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
予約可能人数：2人〜5人
料金：8,500円
※税・サ込
夏祭りや花火大会など、おでかけが楽しい夏はすぐそこ。今年はホテルで優雅に楽しむ“夏祭り”はいかが？
チョコバナナやりんご飴、金魚すくいなど、縁日をモチーフにしたかわいらしいスイーツやセイボリーが並ぶアフタヌーンティーが続々登場。写真映えも抜群な、東京のホテルの注目アフタヌーンティーを紹介。
・東京のホテルで楽しめる“夏祭り”アフタヌーンティー3選を紹介。チョコバナナやりんご飴、金魚すくいなど、縁日気分を味わえる遊び心あふれるメニューが勢ぞろい
・スカイラウンジオーロラ／京王プラザホテル：たこ焼きシュークリームやりんご飴風ムースなど、夏祭り×サマーフルーツがテーマ。地上160mの絶景とともに楽しめる
・ザ・ロビーラウンジ／シャングリ・ラ東京：チョコバナナや金魚すくいをイメージしたスイーツが登場。白桃のクッキーシュークリームがおかわり自由なのも魅力
・中国料理桂花苑／ロイヤルパークホテル：ねじりはちまき姿のパンダ饅頭やりんご飴型の生月餅など、中華ならではの夏祭りアフタヌーンティーを満喫できる
◆スカイラウンジ オーロラ／京王プラザホテル（新宿）
地上160mの景色とともに。たこ焼き風スイーツなど遊び心あふれる夏祭りアフタヌーンティー
「京王プラザホテル」の45階に位置する「スカイラウンジ オーロラ」では、地上160mの美しい眺めとともにアフタヌーンティーが楽しめる。夕方からはバーラウンジとして展開し、バーテンダーが生み出す本物のカクテルに感動できる魅力的なスポット。
7月と8月の限定で登場するのは、「夏祭り×サマーフルーツ」をテーマにしたアフタヌーンティー。メニューには「ひんやり葛ラムネのグラススイーツ」や「りんご飴風グアバとフランボワーズのムース」といった涼やかなデザートのほか、「うちわマカロン」「たこ焼きシュークリーム」など、縁日を思わせるスイーツたちが並ぶ。また、「焼きとうもろこし、ポテトサラダのタルトレット」「ミニアメリカンドッグ」「焼き鳥仕立てのブロシェット」など、お祭り気分が高まるセイボリーも充実。
乾杯のスパークリングワインに加え、約30種類から選べるドリンクがおかわり自由。美しい景色を眺めながら、3時間ゆったりと贅沢なひとときを楽しんで。
地上160mで楽しむ★夏祭り×サマーフルーツアフタヌーンティー+乾杯スパークリング・3時間カフェフリー
店舗名：スカイラウンジ オーロラ／京王プラザホテル
住所：東京都新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル本館 45F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
予約可能人数：2人〜4人
料金：6,900円
※税・サ込
◆ザ・ロビーラウンジ／シャングリ・ラ 東京（東京）
チョコバナナや金魚すくいも。縁日気分を味わうトロピカルな夏祭りアフタヌーンティー
東京の中心地に悠然と構えるラグジュアリーホテル「シャングリ・ラ 東京」。28階にある「ザ・ロビーラウンジ」は、都心のダイナミックな景色と優雅なシャンデリアが印象的な空間。
こちらで味わえるのは、日本の夏祭りのにぎわいに、マンゴーやパッションフルーツなど旬の果実を取り入れた「トロピカル夏祭りアフタヌーンティー」。チョコバナナや金魚すくいをイメージしたデザートをはじめ、焼きとうもろこし風キッシュやミニバーガーなど、縁日を思わせる遊び心あふれるメニューがラインナップ。思わず写真に収めたくなる華やかさにときめく。さらに、旬の白桃を使用した「白桃のクッキーシュークリーム」がおかわり自由で楽しめるのもうれしい。
20種類以上のバラエティ豊かなドリンクメニューの中から、好きなだけ紅茶が選べる。都会の喧騒を忘れ、夕涼みの風情とともに夏祭り気分あふれるティータイムを。
【トロピカル夏祭りアフタヌーンティー】+カフェフリー（7/1〜9/15）
店舗名：ザ・ロビーラウンジ／シャングリ・ラ 東京
住所：東京都千代田区丸の内 1-8-3 丸の内トラストタワー本館 28F
提供期間：2026/7/1（水）〜9/15（火）
予約可能人数：1人〜4人
料金：8,580円
※税込・サービス料15%別
◆中国料理 桂花苑／ロイヤルパークホテル（水天宮前）
ねじりはちまきのパンダ饅頭にときめく！中華スタイルの夏祭りアフタヌーンティー
水天宮前駅直結の「ロイヤルパークホテル」にある中華レストラン「桂花苑」からは、夏の思い出を彩る「夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー」が7月と8月の土日祝限定で初登場。レトロな雰囲気とモダンな要素が同居する空間で、広東の美食文化を今に伝える王道のおいしさが味わえる。
メニューには、花火を描いたプレートで提供される前菜盛り合わせや、ねじりはちまき姿のパンダ饅頭、りんご飴の形の生月餅など、ワクワクするような品々がずらり。さらに、縁日モチーフに仕上げた餃子や焼売、じゃがバターなど、色鮮やかで遊びごころあふれるラインナップが広がる。豊かな食材をさまざまな調理法で魅せる、おいしくて楽しい内容。
誰からも愛されるチャイニーズアフタヌーンティーで、いつもとはひと味違う夏祭り気分を満喫して。
【夏祭りチャイニーズアフタヌーンティー】（7,8月の土日祝限定）
店舗名：中国料理 桂花苑／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル B1F
提供期間：2026/7/1（水）〜8/31（月）
予約可能人数：2人〜5人
料金：8,500円
※税・サ込