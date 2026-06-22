【人生逆転！私の勝ち】「お姉ちゃんは悪くない…」歪んだ思考の根源は母だ＜第23話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第23話 悪いのはお姉ちゃんじゃない
【編集部コメント】
今まで必死にお母さんに「認めてほしい」と思ってきたのに一気に冷めてしまい、自分の感情をどこに持っていったらいいかわからなくなってしまったハルミさん。もはやお母さんの声は耳に入りません。1秒でも早くここから逃げ出してしまいたい……そんな気持ちでフラフラと自宅に向かうハルミさんを見つけてくれたのは、アキナさんだったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第23話 悪いのはお姉ちゃんじゃない
【編集部コメント】
今まで必死にお母さんに「認めてほしい」と思ってきたのに一気に冷めてしまい、自分の感情をどこに持っていったらいいかわからなくなってしまったハルミさん。もはやお母さんの声は耳に入りません。1秒でも早くここから逃げ出してしまいたい……そんな気持ちでフラフラと自宅に向かうハルミさんを見つけてくれたのは、アキナさんだったのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙