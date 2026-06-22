「マスターズリーグ第２戦デイリースポーツ杯」（２２日、宮島）

実績断然の１号艇・徳増秀樹（５１）＝静岡・７５期・Ａ１＝がインからコンマ０８のＳで他を完封。機力差を持ち前のＳ力とターンで補い今年Ｖ３、通算Ｖ１１０を好相性の地・宮島で飾った。２着は６号艇の山下和彦（広島）、３着に４号艇の浜野孝志（三重）が続き３連単は１万１８６０円の好配当となった。

激しい雨の中で争われた優勝戦。最後はキレ鋭いＳとターンで徳増が圧倒した。パワー上位の黒崎竜也（三重）、浜野の三重勢は１周１Ｍで大競り。６コースの山下がまくり差しで切り込み波乱を演出した。オール３連対でシリーズを制した徳増は「今節は僕より足で上の人はいた。安心してＳを行けるように調整し、いいのを行けた」とコンマ０８のＳで貫禄の逃げを決めた。

今年は３月浜名湖、４月まるがめに続きＶ３。「とにかくＳＧに復帰したい。昨年は途中までいいペースだったが、後半しくじった」とＶ５止まり。「今期はいいエンジンを引かないこともあり成績は伴っていないが、大好きな宮島での優勝を機に調子を上げたい」とキリッと引き締まった表情。ここから２０年、３０年と活躍し続けることが徳増の描く未来図。６年前にＳＧ・グランドチャンピオンを制した宮島から、再び進撃を開始する。