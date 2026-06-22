「TOPIX先物」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限4666枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4666枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4666( 4666)
ソシエテジェネラル証券 4147( 4147)
バークレイズ証券 3891( 3891)
モルガンMUFG証券 2729( 2191)
ビーオブエー証券 1003( 1003)
ゴールドマン証券 920( 900)
JPモルガン証券 767( 751)
サスケハナ・ホンコン 652( 652)
UBS証券 493( 493)
SBI証券 412( 350)
日産証券 104( 104)
シティグループ証券 71( 71)
野村証券 67( 67)
BNPパリバ証券 62( 62)
HSBC証券 50( 50)
ドイツ証券 39( 39)
松井証券 13( 13)
みずほ証券 12( 12)
SMBC日興証券 8( 8)
フィリップ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4666( 4666)
ソシエテジェネラル証券 4147( 4147)
バークレイズ証券 3891( 3891)
モルガンMUFG証券 2729( 2191)
ビーオブエー証券 1003( 1003)
ゴールドマン証券 920( 900)
JPモルガン証券 767( 751)
サスケハナ・ホンコン 652( 652)
UBS証券 493( 493)
SBI証券 412( 350)
日産証券 104( 104)
シティグループ証券 71( 71)
野村証券 67( 67)
BNPパリバ証券 62( 62)
HSBC証券 50( 50)
ドイツ証券 39( 39)
松井証券 13( 13)
みずほ証券 12( 12)
SMBC日興証券 8( 8)
フィリップ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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