少女時代・ソヒョン、動物保護施設でボランティア活動を実施！ファン50人と心温まる善行

少女時代のソヒョンが、誕生日を迎えるにあたり、意義深いボランティア活動を行った。

ソヒョンは6月21日、自身の誕生日に合わせて京畿道（キョンギド）安城（アンソン）市の動物保護施設を訪れ、ファンと共にボランティア活動を行った。

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このボランティア活動は、ソヒョンとファンの温かい気持ちを、愛情を必要としている保護動物たちにも届けようという趣旨で企画されたもので、抽選で選ばれたファン50人が参加した。

（写真提供＝KKUM ENT）ソヒョン

当日、ソヒョンはファンと共に犬小屋の清掃や保護犬のケア、散歩などに参加。体力を要するスケジュールにもかかわらず率先して汗を流し、真心のこもった姿を見せた。

さらに、ソヒョンとプレミアムペットブランド「PPZ」が協力し、保護犬のための食事やおやつ5000個が寄付された。

ソヒョンはこれまでも継続的な寄付や社会貢献活動を通じて、支援が必要な場所に関心を寄せてきた。また、毎年誕生日にはさまざまなコンテンツやイベントを通じてファンと特別な思い出を作ってきたが、今年はボランティア活動を通じてより一層特別な時間をプレゼントした。

ソヒョンは所属事務所KKUM ENTを通じて「誕生日を迎え、何より大切なファンの皆さんと一緒に小さな命へ温もりを届けることができ、一生忘れられない意味深いプレゼントをもらいました」とコメントした。

続けて「保護施設の動物たちのために心を一つにして貴重な時間を共にしてくださったファンの皆さんに心から感謝しています。いつも力強い支えになってくださるファンの皆さんと、これからも温かい歩みを続けながら、さらに意味のある思い出を積み重ねていきたいです」と感謝の気持ちを伝えた。

なお、ソヒョンは今年下半期に公開予定の映画『王を探して』（原題）を通じて観客と出会う予定だ。

◇ソヒョン プロフィール

1991年6月28日生まれ。本名ソ・ジュヒョン。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。最年少メンバーながら170cmという高身長にスラリとしたスタイルの持ち主で、グループ内ではリードボーカルを担当。女優としても活動しており、主な出演作に映画『モラルセンス〜君はご主人様』『悪魔祓い株式会社』、ドラマ『プライバシー戦争』『ジンクスの恋人』『剣の詩』など。