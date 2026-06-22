「1番・指名打者」で先発し2試合連続安打…家族への思いが詰まったギアで躍動

【MLB】オリオールズ 12ー1 ドジャース（日本時間22日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手の“1日だけの限定スタイル”が、日本ファンの間で反響を呼んでいる。大谷は21日（日本時間22日）、本拠地でのオリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、2打数1安打1四球で7回に途中交代。普段とは異なる水色のギアを身にまとった姿が、「センスありすぎるわ」とファンの注目を集めた。

この日のドジャースのクラブハウスには、父の日にちなんだ特別仕様のアイテムが並び、大谷にも水色のバットとスパイクが用意された。お披露目となった第1打席、水色のバットを構えた大谷は四球を選んで出塁。マックス・マンシー内野手の適時打でホームを踏むと、2回2死一塁の第2打席では、同じく水色のバットで中前へ弾き返し、2試合連続安打をマークした。3打席目は黒バットに変えて臨んだが、一ゴロに終わった。

現地時間20日未明には真美子夫人との間に第2子が誕生したことを自身のインスタグラムで報告。その直後に迎えた「父の日」という最高のタイミングで、家族への思いを乗せた特別なギアを使い、チームは大敗しながらも安打を記録した。

1日限定の姿に、ネット上のファンが反応。SNS上には「大谷さんスパイクもバットも水色だ」「ブルーバット＆スパイクも似合ってる〜！」「センスありすぎるわ」「水色バットで安打！ 家族思いの活躍最高、さすがショウヘイ！」といった、珍しいカラーリングで躍動した大谷への称賛が寄せられていた。（Full-Count編集部）