猫さんが器用に使いこなす知育おもちゃの中身を、おやつからごはんにすり替えてみたら…？まるで人間みたいなリアクションが面白すぎると、反響を呼ぶことに！

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「一瞬時が止まったw」「賢い天才猫さんですね！」「声出して笑っちゃいましたーw」といったコメントが寄せられています。

【動画：知育おもちゃを回して『おやつ』を食べていた猫→中身が『ごはん』になった結果…まさかの反応】

久しぶりのおやつマシーン

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、知育おもちゃで遊ぶミヌエットの「みにら」くんの姿です。

この日、久々に登場したのは“おやつマシーン”こと、ガラガラと回すとおやつが出てくる抽選器タイプの知育おもちゃ。みにらくんは早速、大好きなおやつに反応していたといいます。

天才なみにらくん

以前も出来ていたとあって、すぐに前足で回し始めたというみにらくん。「天才？」と飼い主さんが親バカを発揮してしまうほど、器用に回してはパクリ！見事に使いこなしては、次々とおやつをゲットしていたそうです。

みにらくん側から見てみると、チラチラと確認しながら真剣な様子で回す姿も、出てきたおやつをたぐり寄せる仕草も可愛さ満点。もの凄い集中力でひたすら回し続けていたそうで、おやつへの執念を感じますね…。そんなみにらくんへ、おやつをごはんにすり替えるちょっとしたドッキリが行われることに。

人間説が浮上！？

先程と同じように回すと、サイズが小さいために即座に大量のごはんが！予想外の事態に、みにらくんも思わず動きを止めたそう。一瞬ではありますが、呆気にとられたようなリアクションがやけに愛らしく、つい笑ってしまいます。そして、食べようと顔を近づけたかと思うと…。

ごはんであると瞬時に見抜かれてしまったそうで、一応の味見を経て確信した様子を見せると、食べずにぷいっ。さすがというべきか、飼い主さんに「中に人間入ってます？」と思わせてしまうほどの驚きの賢さを見せつけたみにらくんなのでした。

投稿には「即バレした表情が可愛い♡」「違いの分かる漢、みにらさんw」「仕草や表情がほんと人間みたい」「みにら君器用だなぁw」「オヤツになるとIQ高め！！」「あっさりと見抜く天才みにらくんがかわいい！」「これご飯だよね？の顔に爆笑しました！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、丸顔男子みにらくんの日常の様子が投稿されています。みにらくんの賢さや可愛らしさも、たっぷりと堪能することができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。