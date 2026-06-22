Da-iCEが、7月15日(水)に新曲「アンリミテッド」を配信リリースすることが決定した。

本楽曲は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。本日公開された先行ジャケット写真は、漫画『サラリーマン山崎シゲル』で知られる漫画家・イラストレーターの田中光が手掛け、Da-iCEメンバーそれぞれの特徴を捉えた、ポップでユーモアあふれるデザインに仕上がっている。

さらに、歌詞検索サービス「歌ネット」には早くも本楽曲の歌詞が先行公開された。まさかの「ゴクッゴクッ」という表記のみで構成された歌詞に、SNSでは「歌詞バグってるだけだよね、本当にゴクゴクだけ？」「ついにDa-iCEが壊れた！？」といった憶測が飛び交っている。果たしてこれが本当に正しい歌詞なのか、それとも楽曲に隠された仕掛けなのか。リリースに向けて本楽曲の全貌に注目が集まっている。