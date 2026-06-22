【M-1】真空ジェシカ川北“夢だった”6年連続『M-1』決勝へ 新たな人格「宇宙戦士」も
お笑いコンビ・真空ジェシカが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。2021年から5年連続で決勝進出を果たしているが、今年の出場について向けられた川北茂澄が「6年連続を目指して、ここまで頑張ってきたので。これで（今回もファイナリストになれば）夢がかなう」と語ると、ガクが「いや、優勝を目指しているから！」とツッコミを入れて笑いを誘った。
【写真】新人格「宇宙戦士」を披露した真空ジェシカ川北
ガクが「ウソ！」と続けると、川北が両腕を組んで「宇宙ではホント！」とコメント。川北の新しい人格として、会話の中で、宇宙ではどうなるのかを教えてくれる「宇宙戦士」というキャラクターを紹介。ところが、直前の会話の逆を話しているという“からくり”を司会の川島明から見抜かれ「逆言ってるだけじゃない（笑）。だいぶ…なかなか報われないキャラですね」と言われていた。
出場資格は結成15年以内（2011年1月1日以降の結成）で、2人以上に限る（1人は不可）、プロ・アマ、所属事務所の有無を問わず。優勝賞金は1000万円、エントリー期間は22日から8月31日（※当日消印有効）となっている。今年から1回戦は熊本・長野が追加され、全国12地区での開催、敗者復活戦・決勝は12月実施予定で、ABCテレビ／テレビ朝日系全国ネットにて生放送される。
会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。
司会は川島明（麒麟）、福戸あやアナが務めた。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
2025年度 たくろう【11521】
ガクが「ウソ！」と続けると、川北が両腕を組んで「宇宙ではホント！」とコメント。川北の新しい人格として、会話の中で、宇宙ではどうなるのかを教えてくれる「宇宙戦士」というキャラクターを紹介。ところが、直前の会話の逆を話しているという“からくり”を司会の川島明から見抜かれ「逆言ってるだけじゃない（笑）。だいぶ…なかなか報われないキャラですね」と言われていた。
出場資格は結成15年以内（2011年1月1日以降の結成）で、2人以上に限る（1人は不可）、プロ・アマ、所属事務所の有無を問わず。優勝賞金は1000万円、エントリー期間は22日から8月31日（※当日消印有効）となっている。今年から1回戦は熊本・長野が追加され、全国12地区での開催、敗者復活戦・決勝は12月実施予定で、ABCテレビ／テレビ朝日系全国ネットにて生放送される。
会見には、王者のたくろうを筆頭に、ドンデコルテ、エバース、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテン、ヨネダ2000、ママタルト、めぞんといったファイナリストたちが集結。さらに、男性ブランコ、ダンビラムーチョ、カラタチ、ネコ二スズ、豆鉄砲も出席するなど、豪華メンバーが顔をそろえた。
司会は川島明（麒麟）、福戸あやアナが務めた。
■M-1グランプリ 優勝者一覧【参加組数】
2001年度 中川家【1603】
2002年度 ますだおかだ【1756】
2003年度 フットボールアワー【1906】
2004年度 アンタッチャブル【2617】
2005年度 ブラックマヨネーズ【3378】
2006年度 チュートリアル【3922】
2007年度 サンドウィッチマン【4239】
2008年度 NON STYLE【4489】
2009年度 パンクブーブー【4629】
2010年度 笑い飯【4835】
2015年度 トレンディエンジェル【3472】
2016年度 銀シャリ【3503】
2017年度 とろサーモン【4094】
2018年度 霜降り明星【4640】
2019年度 ミルクボーイ【5040】
2020年度 マヂカルラブリー【5081】
2021年度 錦鯉【6017】
2022年度 ウエストランド【7261】
2023年度 令和ロマン【8540】
2024年度 令和ロマン【10330】
2025年度 たくろう【11521】