東京大学発ヘルスケアスタートアップのissinは6月23日、auのデザインケータイ「INFOBAR」をモチーフにした「スマートリカバリーリング INFOBARコラボモデル」を全国のKDDI直営店、au Style、auショップ、UQスポットで発売した。auオンラインショップの価格は3万5750円。●素材や仕上げにもこだわった au Design projectプロデューサーが監修新製品は、初代INFOBARの「NISHIKIGOI」「ICHIMATSU」の2つのカラーリングを施した指