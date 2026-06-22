後半38分に豪快ヘッド

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。上田綺世のヘディングゴールは驚異の数値を叩き出し、衝撃が広がっている。

前半31分にミドルシュートを突き刺し、後半24分には伊東純也のゴールをアシストした上田。同38分には、佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

打点の高い豪快なヘッド。スポーツチャンネル「DAZN」の「みんなでFIFAワールドカップ DAZN PARTY LIVE」では、驚異のデータが紹介された。

上田のヘディングゴールの打点の高さは2メートル50で、この試合を終えた時点で全選手中トップだったという。ノルウェーのエスティゴーアの2メートル46を上回った。X上のファンにも衝撃が広がる。

「試合終盤でこんなに飛べるのヤバすぎる！」

「身長182センチであること考えると本当にバグ」

「恐ろしいフィジカル」

「ゴールポストの高さが2メートル44センチだから、『ヘディング打ったらクロスバーに頭ぶつかります』 みたいな世界でプレーしてるの意味分からん」

「滞空時間意味わからんかったもんwww」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）