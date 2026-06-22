浦和ルーキーGK佐藤瑠星が山形にレンタル移籍「新たな地で自分の価値を高める必要がある」
浦和レッズは22日、GK佐藤瑠星(22)がモンテディオ山形に育成型期限付き移籍すると発表した。
同選手は筑波大から今季より浦和に加入した選手で、百年構想リーグでの出場はなかった。
クラブを通じ「今シーズンは自分の実力不足でチームに貢献することができなかった以上、新たな地で自分の価値を高める必要があると思い、今回の移籍を決断しました。チームに貢献できず情けない気持ちでいっぱいです。本当に申し訳ありません」とした佐藤は、「新たな地で、浦和レッズのファン・サポーターのみなさまや、選手へ刺激を与えられるよう、そして浦和レッズに帰ってきた際には、成長した姿、自分の実力を証明し、ファン・サポーターのみなさまと共に勝利を分かち合えるよう、精進してまいります」と山形での成長を誓っている。
なお、佐藤は移籍期間中、浦和と対戦するすべての公式戦に出場できない。
同選手は筑波大から今季より浦和に加入した選手で、百年構想リーグでの出場はなかった。
クラブを通じ「今シーズンは自分の実力不足でチームに貢献することができなかった以上、新たな地で自分の価値を高める必要があると思い、今回の移籍を決断しました。チームに貢献できず情けない気持ちでいっぱいです。本当に申し訳ありません」とした佐藤は、「新たな地で、浦和レッズのファン・サポーターのみなさまや、選手へ刺激を与えられるよう、そして浦和レッズに帰ってきた際には、成長した姿、自分の実力を証明し、ファン・サポーターのみなさまと共に勝利を分かち合えるよう、精進してまいります」と山形での成長を誓っている。
なお、佐藤は移籍期間中、浦和と対戦するすべての公式戦に出場できない。