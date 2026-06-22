千葉ロッテマリーンズは、8月8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」が来場すると発表した。

当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。「水曜日のカンパネラ」は試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスを行い、球場を盛り上げる。球団広報を通じて「このような機会をいただき、大変光栄です！球場ならではの熱気や一体感を感じながら、皆さんと最高の夏の思い出をつくれたらと思っています。BLACK SUMMER WEEKでの特別な時間を、音楽を通して少しでも彩れたら嬉しいです。当日、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。

＜「水曜日のカンパネラ」プロフィール＞2013年結成の音楽ユニット。2021年に詩羽を2代目主演・歌唱担当に迎え新体制へ。2022年リリースの「エジソン」がSNSを中心に大ヒットし、MV再生数7，100万回超、ストリーミング累計1億回を突破。2024年には日本武道館単独公演を成功させ、2026年4月に最新シングル「スキピオ」をリリース。