デジタリフトが後場カイ気配スタート、２６年９月末株主から株主優待制度を拡充

デジタリフト<9244.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに２６年９月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。



現行制度では毎年９月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に、ＡｍａｚｏｎギフトカードやＰａｙＰａｙマネーライトなどと交換できるデジタルギフトを一律で２万円分提供していたが、拡充後は保有株数の要件に新たに３００株以上５００株未満の区分を新設し、デジタルギフト１万２０００円分を提供する。あわせて、５００株以上を保有する株主へ提供するデジタルギフトを２万円分から２万４０００円分へ増額する。



出所：MINKABU PRESS