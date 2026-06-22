＜義母のせいで夫が怪しい…＞なぜ2人でいるの？教室なのに部屋着、ダブルの布団が…【第4話まんが】
私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）は、社交ダンスの講師をしている義両親から「いずれ教室を継いでほしい」と言われたそうです。そして25年ぶりに社交ダンスに復帰した夫は、週末になるたびに練習すると言って教室へ泊まり込むようになりました。しかもその深夜の練習は、昔パートナーだった元カノのスズカさんと一緒にしているというのです。夫は「社交ダンスの世界のため」と主張してきますが、私はなかなか不安が拭えなかったのでした。
このままじゃ一生モヤモヤしつづけてしまいそうです。だから私は意を決して、次の金曜の深夜1時過ぎにタクシーで教室へ向かいました。ひとりでいる夫の姿を見て、なにごともないことを確認したかったのです。
ドキドキしながら教室のドアを開けると、夫の姿が見えました。そして遅い時間にも関わらず、スズカさんの姿も……。2人はラフな部屋着に着替えてお酒を飲んでいたのです。そして、教室の隅に敷かれたダブルの布団が目に入ります。
私が教室に入ると、夫はラフな部屋着姿で缶ビールを飲んでいました。その隣には、同じようなラフな姿で缶ビールを手にしたスズカさん。おかしくないですか？ 今から家に帰る人が、わざわざ部屋着に着替えるでしょうか？
しかも教室に敷かれた布団がダブルで、枕も2つ。綺麗に敷かれたままで、まだ使われたような形跡はありませんでした。ただこのまま2人で一緒に入ることを想定するのが……自然なんじゃないでしょうか。
呆然としている私を置いて、夫はスズカさんを送ってくると言ってバタバタ出て行ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
このままじゃ一生モヤモヤしつづけてしまいそうです。だから私は意を決して、次の金曜の深夜1時過ぎにタクシーで教室へ向かいました。ひとりでいる夫の姿を見て、なにごともないことを確認したかったのです。
ドキドキしながら教室のドアを開けると、夫の姿が見えました。そして遅い時間にも関わらず、スズカさんの姿も……。2人はラフな部屋着に着替えてお酒を飲んでいたのです。そして、教室の隅に敷かれたダブルの布団が目に入ります。
私が教室に入ると、夫はラフな部屋着姿で缶ビールを飲んでいました。その隣には、同じようなラフな姿で缶ビールを手にしたスズカさん。おかしくないですか？ 今から家に帰る人が、わざわざ部屋着に着替えるでしょうか？
しかも教室に敷かれた布団がダブルで、枕も2つ。綺麗に敷かれたままで、まだ使われたような形跡はありませんでした。ただこのまま2人で一緒に入ることを想定するのが……自然なんじゃないでしょうか。
呆然としている私を置いて、夫はスズカさんを送ってくると言ってバタバタ出て行ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子