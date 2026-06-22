乃木坂46、最新シングル「是非に及ばず」ジャケットアートワーク解禁 コンセプトは“眩光を探して”
【モデルプレス＝2026/06/22】乃木坂46が2026年7月22日に42枚目となる最新シングル「是非に及ばず」をリリース。このたび、シングルのジャケットアートワークが公開された。
【写真】23歳乃木坂メンバー、ミニ丈で美脚披露
今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さを重ね、華やかさと力強さの意思を込めたジャケットアートワークとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司氏が手掛けた。
「是非に及ばず」は6月13日より先行配信がスタートし、“真夏の全国ツアー2026”初日となる福井公演にて初披露された楽曲で、今までの乃木坂46のイメージを更新するような、彼女たちの新しい1面を引き出す1曲となっている。
現在開催中の真夏の全国ツアー2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施となる。「是非に及ばず」と共に2026年の夏を駆け巡る。（modelpress編集部）
発売日：2026年7月22日（水）
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
【初回仕様限定盤・封入特典】
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
通常盤
【収録曲】
「是非に及ばず」他収録予定
【Not Sponsored 記事】
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◆乃木坂46、ジャケットアートワーク公開
今作のビジュアルコンセプトは「眩光（げんこう）を探して」。巨大な花を眩い光・太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケットアートワークは、まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さを重ね、華やかさと力強さの意思を込めたジャケットアートワークとなっている。今作のクリエイティブは鈴木司氏が手掛けた。
現在開催中の真夏の全国ツアー2026は6月から8月にかけてグループ史上過去最大規模となる全国8都市18公演を駆け巡り、ファイナルとなる東京公演は“聖地”明治神宮野球場で、8月20日〜23日の計4日間にわたり実施となる。「是非に及ばず」と共に2026年の夏を駆け巡る。（modelpress編集部）
◆乃木坂46 42ndシングル「是非に及ばず」
発売日：2026年7月22日（水）
【Blu-ray付き・初回仕様限定盤】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
【初回仕様限定盤・封入特典】
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別32種より1枚ランダム封入）
【CDのみ】
通常盤
【収録曲】
「是非に及ばず」他収録予定
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