22日前引けの日経平均株価は8日続伸。前週末比1398.41円（1.96％）高の7万2648.47円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は792、値下がりは723、変わらずは40。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を201.13円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が185.85円、東エレク <8035>が156.88円、ＳＢＧ <9984>が129.53円、ファナック <6954>が105.09円と続いた。



マイナス寄与度は22.33円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、太陽誘電 <6976>が21.12円、ファストリ <9983>が20.92円、セブン＆アイ <3382>が5.43円、中外薬 <4519>が5.33円と並んだ。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、電気機器、サービスが続いた。値下がり上位にはパルプ・紙、不動産、空運が並んだ。



株探ニュース