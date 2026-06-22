一生モノの腕時計が欲しい。新しい人生の相棒となる一本を探したい。けれど、腕時計の世界は奥が深く、初心者にはなかなかハードルが高そうに思えるのも事実。

そんな人にぜひおすすめしたいのが、『腕時計パーフェクト大事典』です。

時計の選び方から購入後のケアまで、知っておきたい知識を詰め込んだ、まさに「大事典」の名にふさわしいこの一冊の電子版が、本日6月22日限定で499円！ なんと84％OFFで手に入るチャンスです！

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時計ファン垂涎の人気ブランドが並ぶ！

ページをめくるとまず目に入るのが、時計ファンなら知っておきたい「世界の著名ブランド74」特集。

登場するのは、本書の表紙を飾っているIWCシャフハウゼンのほか、A.ランゲ＆ゾーネ、オーデマ ピゲ、ブレゲ、ブランパンなどの雲上ブランド。オメガ、ウブロ、フランク ミュラー、ブライトリング、タグ・ホイヤー、チューダー、ゼニス、ロンジンなどの本格スイス高級ブランド。そして、セイコー、シチズン、カシオ、オリエントスターの日本ブランドなど、国内外の多彩なブランドの最新作や定番品が詳しく説明されています。

美しい写真と濃密な情報の数々に、ただ眺めているだけでも満足してしまうほど……！

何度も読み返すこと間違いなし！ 大満足の情報量と充実度

約50ページに渡って紹介している「腕時計の神髄」特集も見逃せません。

パーツの呼称やメカニズムの解説、素材・装飾の違い、セルフケアに時計店でのマナー、時計趣味人の必携グッズ紹介、保管方法などなど……腕時計の世界に足を踏み入れたばかりの人はもちろん、時計マニアも唸る情報が満載です。

専門用語を懇切丁寧に解説した「腕時計最新用語大事典」も必読。主ぜんまいとひげゼンマイの違い、わかりますか？

『腕時計パーフェクト大事典』の定価は2990円。それが、本日限定で電子版が499円で購入できるなんて！ いますぐAmazonページをチェックしてみてくださいね。浮いたお金は、次の腕時計購入資金に回しましょう！

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