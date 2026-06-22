「この年齢での出産」福岡在住タレント、第1子出産を報告！ 「びっくり!?おめでとうございます」「感動」
タレントの中上真亜子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告しました。
【写真】中上真亜子が出産した第1子
続けて「新しい命を迎え、これまでとはまた違う日々が始まってますが、一つひとつの時間を大切にし、感謝の気持ちを忘れずに、私たちらしく歩んで行きたいと思っています」とつづり、出産までに周囲から受けた配慮への感謝や、仕事と育児の両立への思いを明かしました。
コメントでは、「まあこさん！！おめでとうございます！！」「ママさんも、赤ちゃんも 大変よくがんばりました」「ほんとにおめでとう」「びっくり!?おめでとうございます」「感動ぉーう」と祝福の声が寄せられています。
【写真】中上真亜子が出産した第1子
「大変よくがんばりました」中上さんは「急なご報告ですが、先日第一子を出産しました この年齢での出産ということもあり、産まれてからのご報告をご理解頂けたら幸いです」とつづり、写真を1枚載せています。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手が、中上さんとみられる手を優しく握る様子です。
コメントでは、「まあこさん！！おめでとうございます！！」「ママさんも、赤ちゃんも 大変よくがんばりました」「ほんとにおめでとう」「びっくり!?おめでとうございます」「感動ぉーう」と祝福の声が寄せられています。