タレントの中上真亜子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告し、感謝の気持ちをつづっています。（サムネイル画像出典：中上真亜子さん公式Instagramより）

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タレントの中上真亜子さんは6月21日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告しました。

【写真】中上真亜子が出産した第1子

「大変よくがんばりました」

中上さんは「急なご報告ですが、先日第一子を出産しました　この年齢での出産ということもあり、産まれてからのご報告をご理解頂けたら幸いです」とつづり、写真を1枚載せています。生まれたばかりの赤ちゃんの小さな手が、中上さんとみられる手を優しく握る様子です。

続けて「新しい命を迎え、これまでとはまた違う日々が始まってますが、一つひとつの時間を大切にし、感謝の気持ちを忘れずに、私たちらしく歩んで行きたいと思っています」とつづり、出産までに周囲から受けた配慮への感謝や、仕事と育児の両立への思いを明かしました。

コメントでは、「まあこさん！！おめでとうございます！！」「ママさんも、赤ちゃんも　大変よくがんばりました」「ほんとにおめでとう」「びっくり!?おめでとうございます」「感動ぉーう」と祝福の声が寄せられています。

福岡在住の中上さん

熊本で生まれ育ち、現在は福岡に住んでいる38歳の中上さん。日本化粧品検定1級の資格を持っているようです。日々のInstagramでは、充実した日常が伝わってくる明るい投稿が印象的で、11日にはたくさんのトウモロコシを目の前にした自身のソロショットを披露していました。今後の投稿も楽しみですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)