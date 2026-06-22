ファミマ「1個買うと、1個もらえる」 全97品対象でアクエリアス950mlも無料に
ファミリーマートは、夏恒例の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを23日から7月13日まで全国約1万6400店で実施する。対象商品を1個購入すると、後日対象商品と交換できる無料引換券がレシートに印字されるもので、今回は過去最大級となる全97品を対象に展開する。
【一覧】お菓子にお茶まで…1個買うと1個もらえる対象商品
同キャンペーンは2021年5月の開始以来、ファミリーマートの人気企画として定着。物価高が続く中、少しでもおトクに買い物を楽しんでもらいたいという思いから実施される。今回は暑い季節に需要が高まる飲料をはじめ、お菓子やカップ麺など幅広い商品をラインアップした。
第1週の発券対象期間は23日から29日まで。ブルボン「アルフォートミニチョコレート」を購入すると「シルベーヌバー」または「濃厚チョコブラウニー」がもらえるほか、明治「アーモンドチョコレートポケットパック」購入で「きのこの山ポケットパック」または「たけのこの里ポケットパック」と交換できる。
飲料では「お〜いお茶濃い茶600ml」「お〜いお茶緑茶600ml」の購入で同商品と交換可能なほか、「やかんの麦茶650ml」または「い・ろ・は・す540ml」の購入で「やかんの麦茶650ml」がもらえる。さらに「スターバックスブラック480ml」購入で「Family'sBOSSブラック450ml」、「スターバックスカフェラテ480ml」購入で「Family'sBOSSラテ450ml」と引き換えられる。
第2週は6月30日から7月6日、第3週は7月7日から13日まで発券を実施。第3週には「アクエリアス500ml」を購入すると「アクエリアス950ml」がもらえる注目の組み合わせも登場する。そのほか「午後の紅茶」シリーズや「ウィルキンソンタンサン」、「辛ラーメン」シリーズ、「inバープロテイン」シリーズなども対象となる。
引換券は購入翌週から利用可能となる。第1週の対象商品を購入した場合、6月30日午前7時から引換対象商品との交換が可能になる。
また、キャンペーンに合わせてショート動画クリエイター「KYS動画研究所」とのコラボレーション動画も展開する。ファミリーマート公式Xで23日午後6時から公開される予定で、レシートをため込みすぎる人をテーマにした“あるある”ストーリーをユーモラスに描く。
さらに、ファミリーマート公式Xでは「1個買うと、1個もらえるジャンル総選挙」を実施。対象の「飲み物」「お菓子」「カップ麺」の3ジャンルから投票でき、参加者の中から抽選で10人に第1週対象商品の詰め合わせをプレゼントする。実施期間は24日午前9時から30日まで。キャンペーンの詳細は特設サイトで確認できる。
【一覧】お菓子にお茶まで…1個買うと1個もらえる対象商品
同キャンペーンは2021年5月の開始以来、ファミリーマートの人気企画として定着。物価高が続く中、少しでもおトクに買い物を楽しんでもらいたいという思いから実施される。今回は暑い季節に需要が高まる飲料をはじめ、お菓子やカップ麺など幅広い商品をラインアップした。
飲料では「お〜いお茶濃い茶600ml」「お〜いお茶緑茶600ml」の購入で同商品と交換可能なほか、「やかんの麦茶650ml」または「い・ろ・は・す540ml」の購入で「やかんの麦茶650ml」がもらえる。さらに「スターバックスブラック480ml」購入で「Family'sBOSSブラック450ml」、「スターバックスカフェラテ480ml」購入で「Family'sBOSSラテ450ml」と引き換えられる。
第2週は6月30日から7月6日、第3週は7月7日から13日まで発券を実施。第3週には「アクエリアス500ml」を購入すると「アクエリアス950ml」がもらえる注目の組み合わせも登場する。そのほか「午後の紅茶」シリーズや「ウィルキンソンタンサン」、「辛ラーメン」シリーズ、「inバープロテイン」シリーズなども対象となる。
引換券は購入翌週から利用可能となる。第1週の対象商品を購入した場合、6月30日午前7時から引換対象商品との交換が可能になる。
また、キャンペーンに合わせてショート動画クリエイター「KYS動画研究所」とのコラボレーション動画も展開する。ファミリーマート公式Xで23日午後6時から公開される予定で、レシートをため込みすぎる人をテーマにした“あるある”ストーリーをユーモラスに描く。
さらに、ファミリーマート公式Xでは「1個買うと、1個もらえるジャンル総選挙」を実施。対象の「飲み物」「お菓子」「カップ麺」の3ジャンルから投票でき、参加者の中から抽選で10人に第1週対象商品の詰め合わせをプレゼントする。実施期間は24日午前9時から30日まで。キャンペーンの詳細は特設サイトで確認できる。