倉元製作所<5216.T>が急反騰している。前週末１９日の取引終了後に、子会社ＫＵＲＡＭＯＴＯペロブスカイトが、中国ポリロックス・ケミカル（広東聚石化学）グループのポリロックス・ケミカル（香港）と「ペロブスカイト太陽電池プロジェクト投資枠組み協定書」を締結することを決議し、協定書締結に先立ち３０万ドルの前受金を受け取ったと発表したことが好感されている。



倉元は、ペロブスカイト太陽電池のガラス・フィルム型両用プラントに係る設備投資を進めているが、事業の本格的な量産体制の構築及び事業化には今後も追加的な資金、技術・製造ノウハウ、販売・調達ネットワークなどの経営資源が必要となることから、複数の事業パートナーとの協業可能性を検討していた。本協定書の締結により、ポリロックスグループとの正式契約の交渉を進めるとしているが、協定書は正式契約ではなく、ポリロックスグループによる出資実行、前受金の増資払込金または出資金への充当、合弁事業化などを保証するものではないとしている。なお、同件が２６年１２月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS