市場に風穴空ける「ステーションワゴン＋BEV」

2026年2月25日、トヨタはBEV（バッテリーEV：電気自動車）の新型「bZ4Xツーリング」を発売しました。

新型bZ4Xツーリングは、ベースとなるクロスオーバーモデル「bZ4X」の走りの楽しさと日常の使いやすさを受け継ぎながら、アウトドアをはじめとする多彩なシーンに対応するユーティリティを大幅に高めたモデルです。

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開発にあたってトヨタが世界中のユーザーの声に耳を傾けた結果、「BEVでも家族と余暇を楽しむために、より広い荷室が欲しい」という需要が確認されたといいます。その答えが、このステーションワゴンスタイルのBEVというパッケージです。

最大の特徴は荷室の広さです。

荷室長1092mm、荷室高850mmを確保し、容量は619Lに達します。ベースとなるbZ4Xと比較して約1.4倍もの空間を実現しており、キャンプ道具やゴルフバッグ（3〜4セット程度）といった大型の荷物も余裕をもって積み込めます。

後席は6：4分割可倒式で、荷室とシートの組み合わせを柔軟に変えられるため、家族での長距離ドライブでも荷物と乗員を両立しやすい設計です。

新型bZ4Xツーリングのボディサイズは、全長4830mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mmです。トヨタ「クラウンエステート」とほぼ同等のサイズ感で、堂々とした存在感を放ちます。

室内は、後席ヘッドクリアランス113mm、前後ディスタンス1000mmを確保しており、大人5人が快適に移動できる空間です。

インテリアは水平基調のインストルメントパネルを採用し、開放感のある視界を演出。中央には14インチの大型センターディスプレイを配置し、ナビゲーションや空調操作を集約しています。

スマートフォンのワイヤレス充電器も2基備えており、使い勝手への配慮がなされているのも大きな特徴です。

内装色はスタンダードな「ブラック」のほか、モダンな「カーキ」も選択できます。

外観はフロントをbZ4Xと共通としながら、リアはツーリング専用設計としています。

バックドア中央から両サイドへ横一文字に伸びるリアコンビネーションランプが存在感のあるリアビューを形成し、ブリッジタイプの堅牢なルーフレールがSUVらしい頼もしさを加えています。

さらに前後スキッドプレート、メーカーオプションの20インチアルミホイールが、アクティブなキャラクターを強調しました。

パワートレインは、前後輪に独立した高出力「eAxle（イーアクスル：モーター・インバーター・減速機を一体化した駆動ユニット）」を搭載。

SiC（炭化ケイ素）パワー半導体の採用による高効率化と空力性能の最適化により、74.69kWhのリチウムイオンバッテリーから一充電走行距離734km（WLTCモード）を引き出しています。

グレードは「Z」のみで、FWD（システム最高出力224馬力）と4WD（同380馬力）の2種類を用意。4WDモデルは0-100km／h加速4.5秒（社内測定値）という鋭い発進加速を誇り、スバルの四輪駆動制御技術「X-MODE」を標準装備することで、雪道やオフロードといった悪路での走行安定性も確保しています。

充電性能も実用的です。

「バッテリープレコンディショニング」機能により、外気温マイナス10度という厳寒の環境下でも約28分で80％まで急速充電が可能です。

冬場の充電に不安を感じるBEVユーザーにとって、心強い機能といえるでしょう。

安全面では最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense（トヨタセーフティセンス）」を標準装備し、高速道路の渋滞時に運転負荷を軽減する「アドバンストドライブ」もサポートします。

車両本体価格はFWDが575万円、4WDが640万円（いずれも消費税込み）です。

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筆者（赤羽馬）がトヨタの販売店に話を聞いたところ、「SUVデザインは好みではないが電気自動車には乗りたい」「キャンプ道具を実際に積んで試したい」など、新型bZ4Xツーリングに対してユーザーからの問い合わせが相次いで寄せられているとのこと。

数少ないステーションワゴンタイプのBEVという存在は、販売の大きなけん引力となっていることをうかがわせます。

他の人と被りたくないが、デザインや性能では妥協したくないというユーザーにとって、新型bZ4Xツーリングはまさに待望のモデルといえます。

今後、国内BEV市場に大きな風穴を開ける存在となりそうです。