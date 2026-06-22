◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦 ウルグアイ―カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）

５大会連続１５度目出場のウルグアイ（ＦＩＦＡランク同１６位）が、初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）と対戦した。

前半２１分に相手ＭＦのＫ・ピナに直接ＦＫを決められ、先制を許した。それでも、同４４分には左クロスを相手が触って右ポストに当たったこぼれ球をＭＦのＭ・アラウホが頭で押し込み同点。同アディショナルタイム６分にＭＦカノピオが追加点を決めた。わずか７分間で逆転に成功し、２―１で前半を折り返した。

「悪童」の異名で知られ、ウルグアイ代表でＷ杯４大会に出場し今大会は選外となった３９歳ＦＷルイス・スアレスが現地観戦。母国の逆転ゴールに大喜びだった。

◆ウルグアイ（５大会連続） ＦＩＦＡランク１６位。Ｗ杯は１９３０、５０年の２度優勝。南米選手権は１５度優勝。２３年からアルゼンチン出身のマルセロ・ビエルサ監督（７０）が指揮。主な選手はＭＦバルベルデ（Ｒマドリード）、ＭＦベンタンクール（トットナム）。南米予選は７勝７分け４敗の４位で突破。首都モンテビデオ。人口約３４０万人。