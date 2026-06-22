鈴木亮平主演劇場版「TOKYO MER」第3弾、中条あやみ・佐野勇斗・ジェシー出演決定 オリジナルメンバー全員集結
【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」（8月21日公開）より、追加キャストとして中条あやみ・佐野勇斗（M!LK）・ジェシー（SixTONES）の出演が解禁。あわせて、追加キャスト3人のTEAMビジュアルと完成された「全国MERマップ」も公開された。
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21日、冬木治朗（ふゆき・じろう）役：小手伸也と、ホアン・ラン・ミン役：フォンチーが【博多MER】、青戸達也（あおと・たつや）役：伊藤淳史が【仙台MER】に所属することが解禁されると、ファンからは歓喜の声が続々と到着。残る３人のオリジナルメンバーについて、考察が飛び交い大きな話題となった。
そしてついに、残る【TOKYO MER】オリジナルメンバー3人の出演決定とその所属が明らかに。研修医として【TOKYO MER】に配属され、迷いながらも数多くの過酷な現場でドクターとしての経験を積み、立派なセカンドドクターに成長した弦巻比奈（つるまき・ひな）を演じた中条あやみ。今作ではなんと、【大阪MER】のチーフドクターとして登場。その頼もしい存在感に、ドラマ時代を知るファンにとっては感動の再会になると思われる。
中条は「先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。」と、「MER」シリーズがたくさんの人に愛される作品になったと実感するエピソードと共に、本作に込めた想いを明かした。
また、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸元一（とくまる・もといち）を演じた佐野勇斗は今回、【名古屋MER】で奮闘。前作『南海ミッション』では看護師資格を取得したという情報も明かされたが、【名古屋MER】のERカー“NG1”を巧みに操る彼の活躍に、今回も期待が高まる。佐野は「5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください」と、5年という歳月がもたらした作品の進化への確かな手応えを語った。
劇場版1作目で【TOKYO MER】に加入した研修医・潮見知広（しおみ・ともひろ）を演じたジェシー（SixTONES）は、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見（鈴木）への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせた彼が、今回どんな活躍を見せるのか？ジェシーは「チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！」と、潮見の成長と本作への期待の籠るコメントが到着した。
あわせて、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】・TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】・TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】を解禁。【大阪MER】のバーガンディのユニフォームを身に纏った弦巻とERカー“OS1”、【名古屋MER】のラベンダーのユニフォームを身に纏った徳丸と“NG1”、そして【札幌MER】のネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。
さらに、全国MERマップがついに完成。総勢8都市へと広がったMERプロジェクト。「死者を一人も出さない」という強い信念を胸に、どんな活躍を見せるのか。
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム【南海MER】が誕生した。
今作は劇場版第3弾。鈴木・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。また劇場版1作目で誕生した【YOKOHAMA MER】の杏、古川雄大の出演も明らかになっている。（modelpress編集部）
2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆様に長く応援して頂き、本当にありがとうございます。先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。比奈の成長した姿も是非お楽しみにしていてください！
5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。
チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。
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◆「TOKYO MER」中条あやみ・佐野勇斗・ジェシー、出演決定
21日、冬木治朗（ふゆき・じろう）役：小手伸也と、ホアン・ラン・ミン役：フォンチーが【博多MER】、青戸達也（あおと・たつや）役：伊藤淳史が【仙台MER】に所属することが解禁されると、ファンからは歓喜の声が続々と到着。残る３人のオリジナルメンバーについて、考察が飛び交い大きな話題となった。
中条は「先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。」と、「MER」シリーズがたくさんの人に愛される作品になったと実感するエピソードと共に、本作に込めた想いを明かした。
また、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸元一（とくまる・もといち）を演じた佐野勇斗は今回、【名古屋MER】で奮闘。前作『南海ミッション』では看護師資格を取得したという情報も明かされたが、【名古屋MER】のERカー“NG1”を巧みに操る彼の活躍に、今回も期待が高まる。佐野は「5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください」と、5年という歳月がもたらした作品の進化への確かな手応えを語った。
劇場版1作目で【TOKYO MER】に加入した研修医・潮見知広（しおみ・ともひろ）を演じたジェシー（SixTONES）は、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見（鈴木）への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせた彼が、今回どんな活躍を見せるのか？ジェシーは「チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！」と、潮見の成長と本作への期待の籠るコメントが到着した。
◆「TOKYO MER」TEAMビジュアル解禁
あわせて、TEAMビジュアル【大阪MER Ver.】・TEAMビジュアル【名古屋MER Ver.】・TEAMビジュアル【札幌MER Ver.】を解禁。【大阪MER】のバーガンディのユニフォームを身に纏った弦巻とERカー“OS1”、【名古屋MER】のラベンダーのユニフォームを身に纏った徳丸と“NG1”、そして【札幌MER】のネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。
さらに、全国MERマップがついに完成。総勢8都市へと広がったMERプロジェクト。「死者を一人も出さない」という強い信念を胸に、どんな活躍を見せるのか。
◆鈴木亮平主演「TOKYO MER」
2021年にTBS日曜劇場枠で放送された「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「新たな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。2023年4月に1作目、2025年8月には2作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム【南海MER】が誕生した。
今作は劇場版第3弾。鈴木・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストが新たに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされている。また劇場版1作目で誕生した【YOKOHAMA MER】の杏、古川雄大の出演も明らかになっている。（modelpress編集部）
◆中条あやみ（弦巻比奈役）コメント全文
2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆様に長く応援して頂き、本当にありがとうございます。先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。比奈の成長した姿も是非お楽しみにしていてください！
◆佐野勇斗（徳丸元一役）コメント全文
5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。
◆ジェシー（SixTONES）（潮見知広役）コメント全文
チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、台本を読みながら色々な感情が生まれました！場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。
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