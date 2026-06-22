『豊臣兄弟！』“村重”トータス松本、まさかの行動に妻が激怒 ネット衝撃「想像以上に酷い」「外道」（ネタバレあり）
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第24回「軍師官兵衛！」が21日に放送され、村重（トータス松本）による想定外の行動が描かれると、ネット上には「最悪」「想像以上に酷いぞこれ」「マジで外道」などの声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】激怒する妻・だし（山谷花純）第24回「軍師官兵衛！」より
村重に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野）は兵糧の補給路を断つことに成功する。
兵糧も不足し追い詰められる村重。そんな彼に対して妻・だし（山谷花純）は「上様に頭を下げに行くしかないのでは？」と語りかける。“信長に許されるはずはない”とあきらめる村重を、だしが「皆を救えるのは、殿だけでござりまする」と説得する。
村重はだしの手を握ると、真剣な表情で「もし万が一の時は、この命に代えても、そなたのことは守る」と約束。そして投降を決意すると、籠城していた有岡城に小一郎を迎え入れるのだった…。
無駄な血が流れることなく戦が終わると思われた矢先、村重はだしを残したまま1人で城から脱出。村重の書き置きを読んだだしは泣きながら大暴れし「おのれ村重ー！」と怒りの形相で絶叫する。
逃走中の村重が大雨の中「死にとうないんじゃ！すまん！」と叫ぶ様子が描かれると、ネット上には「怖くなって自分だけ逃げたってこと？最悪すぎる」「想像以上に酷いぞこれ。だしさんそりゃキレるよ!!」「村重マジで外道」といった投稿が続出。さらにその後、だしが斬首される姿も映し出されると「だしさんかわいそすぎる…」「あまりにも不憫」「気の毒すぎる」などの反響が多数寄せられていた。
【写真】激怒する妻・だし（山谷花純）第24回「軍師官兵衛！」より
村重に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野）は兵糧の補給路を断つことに成功する。
兵糧も不足し追い詰められる村重。そんな彼に対して妻・だし（山谷花純）は「上様に頭を下げに行くしかないのでは？」と語りかける。“信長に許されるはずはない”とあきらめる村重を、だしが「皆を救えるのは、殿だけでござりまする」と説得する。
村重はだしの手を握ると、真剣な表情で「もし万が一の時は、この命に代えても、そなたのことは守る」と約束。そして投降を決意すると、籠城していた有岡城に小一郎を迎え入れるのだった…。
無駄な血が流れることなく戦が終わると思われた矢先、村重はだしを残したまま1人で城から脱出。村重の書き置きを読んだだしは泣きながら大暴れし「おのれ村重ー！」と怒りの形相で絶叫する。
逃走中の村重が大雨の中「死にとうないんじゃ！すまん！」と叫ぶ様子が描かれると、ネット上には「怖くなって自分だけ逃げたってこと？最悪すぎる」「想像以上に酷いぞこれ。だしさんそりゃキレるよ!!」「村重マジで外道」といった投稿が続出。さらにその後、だしが斬首される姿も映し出されると「だしさんかわいそすぎる…」「あまりにも不憫」「気の毒すぎる」などの反響が多数寄せられていた。