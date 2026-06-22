◆米女子ゴルフツアー メイヤー・クラシック 最終日（２１日、ミシガン州ブライズフィールドＣＣ＝６６１１ヤード、パー７２）

首位と５打差の７位で出た山下美夢有（花王）が９バーディー、１ボギーの６４と伸ばし、通算１７アンダーで並んだロッティ・ウォード（英国）とのプレーオフを制し、今季初優勝。ツアー通算３勝目を手にした。今季ツアー１６試合目での日本勢初優勝となった。

１８番パー５でのプレーオフ１ホール目。勝負を決する１メートル強のバーディーパットを沈めると、右拳を握った。「今週に入ってリズム良くスイングしていたし、自信を持って打てていた。ボギーを打つこともあったけどうまく切り替えることができて、その分チャンスも増えてくれた」と笑顔で振り返った。

前半だけで５つ伸ばし、首位を捉えて折り返すと、１０番では１０メートル超のロングパットをねじ込み、１１番パー３ではティーショットを５０センチにからめて連続バーディー。１５番は３パットでこの日唯一のボギーを喫したが、１８番をバーディーで締めた。１７アンダーのトップタイでホールアウトしたが、直後にウォードが１７番でバーディーを奪い２位に後退。勝利は遠のいたかと思われたが、ウォードは１８番をボギーとしプレーオフに突入という激動の一日だった。

初優勝の２５年ＡＩＧ全英女子オープンは逃げ切りだったが、昨年１１月のメイバンク選手権も８打差１１位からプレーオフに持ち込んでの大逆転だった。「逆転の山下」が、次週の全米女子プロ選手権でのメジャー２勝目へ弾みをつけた。