プロ4人が教えるベタピンのコツ！読むだけでうまくなろう
スコアをすぐにまとめたいならショートゲームのレベルアップが急務！アプローチとバンカーのお役立ちテクニックをツアープロがレッスン！
ショットの精度を高めるには胸とクラブの動きを連動させる
グリップエンドが体の中心を指すように振れば正確に打てる
僕がアプローチで重要視しているのは、胸とクラブの動きを連動させることです。とくにグリーンまわりのアプローチは、体の回転が鈍くなって手打ちになりやすいので、小さい振り幅でも胸をバックスイングで右に、フォローで左にしっかり向けます。
このとき、グリップエンドが体の中心を指すように、体の回転と腕の振りをそろえるのがポイントです。グリップエンドが体の外側を指すのは、手先を余計に使っている証。ダフリやトップのミスに悩んでいるなら、腰の高さの振り幅まではこの連動性を高めて、左右対称のスイングアークを作りましょう。
インパクト後は胸が左（目標方向）を向くように、体を回し続けることが大切。振り幅が小さくなると、体の回転が止まりやすいので注意しよう。
クラブが体から外れる
手を使ってクラブを上げたり、インパクトで手を前に出しすぎると、連動性が低下し、ダフリやトップが出る。
手はつねに体の正面
両ワキを軽く締め、胸とクラブの連動性を高めれば、手が体から外れず、グリップエンドが体の中心を指す。
左手リードでフェース面をキープ
左右どちらの手を使うかによって球の高さと勢いが変わる
砲台グリーンでピンが近いといった場面では、高い球でラン（転がり）を少なくして寄せたいですよね。そんなときはウエッジのフェースを少し開いて、ボールを左足寄りにセット。振りすぎないようにスタンスを閉じ、オープンに構えます。
重要なのは、その開いたフェース面をフォローまでキープすることです。そのためにもダウンスイング以降は左手のリードを強く意識。左手首の角度が変わらないように振り抜きましょう。
体の左サイドを一体にして左手をしっかり振れば、ラインが出て方向性もアップ。右手を使うほどフェースが返りやすくなり、ボールが低く強く飛び出てしまうので注意してください。
プレッシャーがかかる本番で、ミスが出ないようにシンプルに振るのが堀川流。ロブショットのように大きく振るのは難度が高く、リスクがあるという。
左手でクラブをリードし、左手首が甲側に折れないように振る
ボールを左に置いてオープンに構える
構えるときに左肩、左手、クラブの一体感を高めると、左手リードで振りやすくなる。振り抜きがよくなるようにスタンスをオープンにして、フェースを少し開くのがコツ。
3本のウエッジで同じキャリーを打ってランの長さをチェック！
SWが一番寄るとはかぎらない
アプローチは「落としどころ」や「全体の距離」をイメージしていても、キャリーしてから何メートルくらい転がるかを考えていない人が多いようです。もっと寄る精度を上げるには「ランがどのくらい出るか」まで考えてみてください。
私はPW、54度、58度の3本を使ってアプローチ練習をしますが、ランの長さまできちんとチェックしています。同じ場所にボールをキャリーさせても、ランの出る距離はそれぞれ違います。その違いを利用して、止めるアプローチや転がすアプローチを打ちますが、ウエッジを変えることで打ち分けたほうがシンプル。
ミスも減るので寄る確率がもっと上がりますよ。
PWとSWでは同じキャリーの距離を打っても、ランの距離は2倍近く違ってくる。
ロフトによってランは10ヤード以上も違ってくるんです
PWのトップはSWの半分くらい！
PWの振り幅はSWの半分くらい。振り幅が小さくなるとブレが抑えられてミート率が上がるので、SW以外のクラブで寄せることも考えよう。
打ち込みすぎに注意！コックを早くほどいて丸く振る！
入射角をゆるやかにするのがワンランク上の寄せテク
バンカーは上から打ち込んだほうが簡単ですが、打ち込みすぎるとヘッドが砂の中に深くもぐってしまい、距離感も方向性も合いにくくなります。そこで、アドレス時にフェース面が真上を向くように目いっぱい開いたら、コックを使ってクラブを振り上げ、それを早めにリリースします。
このコック＆リリースでヘッドを走らせつつ、入射角をゆるやかにするのがワンランク上のテクニックです。丸く大きく振るイメージで、バンスを滑らせながら振り抜けば、砂が効率よく爆発するのでスピンコントロールもできるようになりますよ。
上から打ち込まず、ヘッドがボールの下をくぐり抜けるように振り抜こう。
ヘッドを低い位置から入れて、砂とボールを一緒に弾き飛ばす。フェースを開いていれば、飛びすぎることはない。
ヒザを曲げて重心を下げる
フェース面が真上を向くように大きく開き、体の重心をいつもより下げて構えることが大切。
いかがでしたか？ ショートゲームのレベルアップをしてスコアアップを目指しましょう！
今平周吾
●いまひら・しゅうご／１９９２年生まれ、埼玉県出身。１６５㎝、66㎏。
堀川未来夢
●ほりかわ・みくむ／１９９２年生まれ、神奈川県出身。１７６㎝、84㎏。
山内日菜子
●やまうち・ひなこ／１９９６年生まれ、宮崎県出身。１６２cm。
出水田大二郎
●いずみだ・だいじろう／１９９３年生まれ、鹿児島県出身。１８３㎝、90㎏。
構成＝小山俊正、野中真一
写真＝中野義昌、高橋淳司