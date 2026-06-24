日本代表MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）がFIFAワールドカップ2026で2試合連続ゴールを記録したことに言及した。鎌田は現地時間20日に行われたW杯グループF・第2節のチュニジア代表戦にシャドーの位置で先発出場すると、4分に中村敬斗の折り返しにバックヒールで合わせてネットを揺らして先制点をマーク。4−0の快勝に大きく貢献していた。この試合の得点は日本代表にとってのW杯史上最速弾となったほか、初