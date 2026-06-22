「日記なんて書いて何になるの？」

SNSが当たり前になった今、自分だけのために文章を書く時間は無駄に思えます。しかし、人に見せることを前提にした文章ばかり書くことには、ある「落とし穴」があります。書籍 『ほんとうのことを書く練習』 から、誰にも見せない文を書く意味を紹介します。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）

わたしは誰？

SNSに投稿するとき、私たちは無意識のうちに読者を想定している。

この内容で大丈夫か。

変に思われないだろうか。

誰かを傷つけないだろうか。

もっと面白い書き方があるのではないか。

そうやって言葉を選ぶ。

もちろん悪いことではない。人と関わる以上、相手を意識するのは自然なことだ。

しかし、その状態が長く続くと、自分でも気づかない変化が起きる。

それは、「人に伝わる言葉」を考えるあまり、「自分がほんとうに思っていること」を考えなくなることだ。

『ほんとうのことを書く練習』で著者は、誰にも見せない文章を書くことを勧めている。

文章力を鍛えるためだけではない。もっと根本的な理由がある。著者はこう書いている。

誰にも読ませない文章を書くことは、自分との間に信頼関係を築くことだ。

――『ほんとうのことを書く練習』より

これは少し意外な言葉かもしれない。

多くの人は、自分のことは自分が一番わかっていると思っている。

しかし本当にそうだろうか。悲しい。悔しい。腹が立つ。寂しい。

そんな感情が湧いても、「こんなことで落ち込むべきじゃない」「気にしすぎだ」と片づけてしまうことはないだろうか。

私たちは他人の話は聞こうとする。しかし、自分の話は案外聞いていない。

日記の役割は、自分を立派に見せることではない。前向きになることでもない。ただ、「いま自分は何を感じているのか」を確認することだ。

うまく書く必要もない。結論もいらない。誰かに読まれる心配もない。だからこそ本音が出てくる。

SNSは「他人とつながるため」の文章だ。日記は、「自分とつながるため」の文章である。

自分が何をしたいのかわからない。なぜこんなに疲れているのかわからない。

そんな感覚があるなら、少しスマホから離れて散歩でもして、ノートに向かおう。

自己理解は、誰にも見せない1行から始まる。