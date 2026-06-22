【さきたま杯】武豊ママコチャは8枠11番
6月24日（水）に浦和競馬場で行われる、さきたま杯（Jpn1・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。武豊と初コンビを組むママコチャは8枠11番から。ウィルソンテソーロ、シャマル、ロードフォンスなど、どの馬が勝ってもおかしくない顔ぶれ揃っている。注目の発走は18時50分。混戦模様の短距離路線
1枠1番
シャマル
牡8・57.0・川須栄彦
松下武士・栗東
2枠2番
ロードフォンス
牡6・57.0・横山和生
安田翔伍・栗東
3枠3番
ティントレット
牡5・57.0・石川倭
荒山勝徳・大井
4枠4番
ヤマニンチェルキ
牡4・57.0・岩田望来
中村直也・栗東
5枠5番
ビナサクセス
牡8・57.0・福原杏
水野貴史・浦和
5枠6番
イグザルト
牡7・57.0・矢野貴之
荒山勝徳・大井
6枠7番
ウィルソンテソーロ
牡7・57.0・川田将雅
高木登・美浦
6枠8番
ベストグリーン
牡3・53.0・吉原寛人
田中淳司・北海道
7枠9番
アウストロ
牡6・57.0・笹川翼
小澤宏次・浦和
7枠10番
ジョージテソーロ
牡5・57.0・落合玄太
小久保智・浦和
8枠11番
ママコチャ
牝7・55.0・武豊
池江泰寿・栗東
8枠12番
サトノルフィアン
牡7・57.0・吉村智洋
永島太郎・兵庫