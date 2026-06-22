大敗後にコメントを求めないでくれ――日本に０−４で粉砕されたチュニジアの選手たちは憮然。取材エリアで声を掛けると…
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、その後もゲームを支配。上田綺世の２発と伊東純也ゴールで突き放した。
序盤から日本に圧倒され続けたチュニジア陣営のショックは相当だったようだ。
試合後の取材エリアで数人の選手に声を掛けたが、見向きもせずに憮然とした表情でその場を立ち去って行った。
「大敗後にコメントを求めないでくれ」と言わんばかりの厳しい顔つきだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、その後もゲームを支配。上田綺世の２発と伊東純也ゴールで突き放した。
序盤から日本に圧倒され続けたチュニジア陣営のショックは相当だったようだ。
試合後の取材エリアで数人の選手に声を掛けたが、見向きもせずに憮然とした表情でその場を立ち去って行った。
「大敗後にコメントを求めないでくれ」と言わんばかりの厳しい顔つきだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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