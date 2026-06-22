“正しいボールの位置”はどこ？アプローチの超基本をレッスン

打ちっぱなしにいくと、ドライバーやアイアンのフルショットを練習している人ばかり。でも、「アプローチの練習はやればやるほどスコアアップに繋がります！」と小野耕平コーチ。

そこで、アプローチの練習法を基本から伝授。これで絶対うまくなる！

ピッチ&ランはすべてのショットに繋がる

アプローチの基本はピッチ&ランです。その理由はショットのコンパクト版だから。逆にピッチ&ランを磨けばすべてのショットにいい影響を及ぼす。いわば善玉菌のようなものなのです。ショットとアプローチは別物として考えないようにしましょう。

ピッチ&ランの練習のポイントのひとつが、アドレスです。ボールは右足寄りにセットし、インパクトしたい形で構えてください。

クラブの軌道はインサイド・インを意識。できるだけ緩やかな入射角でヘッドを入れたほうが簡単です。打ち込んでしまうと、バンスが跳ねたり刺さったりするためミスにつながります。

スイング中に気をつけるのは、手打ちにならないこと。足が動いてしまってもいいので、胸を回すことを意識して振ることが大切です。シンプルなことばかりですが、これらはショットで意識することができているのに、アプローチでは疎かになりがち。忘れず行うように注意してください。

①アドレスはインパクトの形

インパクトしたい形で構え、それをインパクトで再現する。振り幅が小さくても体を回しやすいように、少しオープンスタンスで左ツマ先を開いてもOK、肩のラインだけはスクエアにしておくと目標に向かって真っすぐイメージしやすい。

②クラブ軌道はインサイド・イン

左右対称の円弧を描く、インサイド・インがベスト。アウトサイド・インはクラブが上から入りすぎてしまい、地面にヘッドが刺さったり跳ねたりしてしまう。インサイド・アウトもヘッドが下から入って打点が上下にズレやすいのでNG。

③スイングは胸を回す

ボールにうまく当てようとして、手先でクラブを操作するのはNG。テークバックからフィニッシュまで胸を止めることなく回し続け、その途中でインパクトを迎える。胸がターゲットを向くまで回したフィニッシュをつくろうとすれば自然に回せる。

【基本練習１】

クラブを引きずって正しいインサイド・イン軌道を身につける

クラブを引きずりがら、緩い円弧を描くインサイド・インを描く。マットに目印になるものがあれば、それを目安にして同じ軌道を描くように引きずろう

体を回さないとクラブをうまく引きずれない

ピッチ&ランをレベルアップさせるドリルを紹介します。普段は始動とともにクラブを高く上げますが、ヘッドをマットにつけたままクラブを引きずるように振ってください。体を回さないとクラブを引きずることができません。これで、体の回転で打つクセがつきます。

また、緩やかな左右対称になる円弧を描くことで、正しいインサイド・イン軌道と緩やかな入射角が身につきます。実際にボールが打てるようなら、打ってもOK。飛距離を出すことはできませんが、真っすぐ打ち出せれば正しい体の使い方と軌道ができています。

バックスイングからインパクトまでは、ヘッドをマットから浮かさず引きずりながらスイング。実際にボールを打つときだけはインパクト後にヘッドが浮いてもいいが体の回転を止めないように注意しよう

いかがでしたか？ アプローチでは体を回しましょう。

レッスン=小野耕平

●おの・こうへい/1997年生まれ、茨城県出身。小学5年生からゴルフをはじめ、日本アマなどにも出場。中央学院大学ゴルフ部を経て、現在は石井忍が主宰するエースゴルフクラブ赤坂などでレッスン活動を行っている。

写真=田中宏幸

協力=ジャパンゴルフスクール