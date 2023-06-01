”涙腺崩壊”長友の熱弁に何度も頷いた選手が…「第２戦の壁」を破った日本の舞台裏【W杯】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦し、４−０で快勝した。過去７大会の第２戦は１勝３分３敗。決して良いとは言えない成績だったが、日本は“第２戦の壁”を見事に打ち破った。
では、オランダとの初戦を終えたチームは、この一戦にどう向き合ってきたのか。試合後の公式会見で森保一監督が、その舞台裏を明かした。
「１戦目が終わった時、もうすでにコーチングスタッフから２戦目の向き合い方について伝えてもらいました。スタッフだけでなく、経験豊富な選手もワールドカップでの体験談を伝えてくれましたし。良い緊張感を持って２戦目に向かってくれたのは大きかったです。
今回、動画（Team Cam）でも長友（佑都）がミーティングでみんなに伝えたシーンがあります。もう皆さんもご覧になったと思いますが、ベテランたちがワールドカップで戦った経験をチーム全体に伝えてくれる部分は我々の強みです」
日本サッカー協会が公開した『Team Cam』では、チュニジア戦を前にしたミーティングで、長友が選手たちへ熱い言葉を投げかける様子が収められている。
「俺、２戦目は１回も勝ててないから。一回緊張の糸が切れるというか、そういう部分もあると思うから。もう一回引き締めてみんなでやろう。
オランダ戦に出た選手は一生懸命戦ってくれて、途中で出た選手は本当に流れを変えてくれた。オランダの選手、後半誰ひとり立ってないんだよね。ベンチ前で。でも全員立っている俺ら。本当に一つになって戦えていたと思う」
長友はさらに、出場機会の有無に関係なくチームを支える選手たちの姿勢を称えた。
「（後藤）啓介なんか、若いのに一番前に出て前半から声を張り上げていた。（塩貝）健人はライバルかもしれないけど、途中で出る時に水を持って話しかけに行っているんだよ。出られないから悔しいと思うけど、みんながそういうことをやっている。ベテランとか若手とかじゃなくてね。
（吉田）麻也と（南野）拓実はゴールの時に輪の中に入れない。そんな悔しい気持ちもありながら、試合後に選手が使ったスパイクを磨いていたんだ。普通はなかなかできないよ。本当に世界一の団結力だと思うから。絶対に（決勝戦の）７月20日まで残るから。途中で帰る気はないから。頑張りましょう」
”涙腺崩壊”のこの言葉に何度も大きく頷いていた選手がいた。
10番の堂安律だ。
オランダ戦後の日本は、慢心とは無縁だった。ワールドカップを知るベテランたちが過去の経験を語り、その思いを若い世代が受け継ぐ。そして全員が同じ方向を向く。
チュニジア戦の４−０という結果は、そうしたチームの結束力が生み出した勝利でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦し、４−０で快勝した。過去７大会の第２戦は１勝３分３敗。決して良いとは言えない成績だったが、日本は“第２戦の壁”を見事に打ち破った。
では、オランダとの初戦を終えたチームは、この一戦にどう向き合ってきたのか。試合後の公式会見で森保一監督が、その舞台裏を明かした。
今回、動画（Team Cam）でも長友（佑都）がミーティングでみんなに伝えたシーンがあります。もう皆さんもご覧になったと思いますが、ベテランたちがワールドカップで戦った経験をチーム全体に伝えてくれる部分は我々の強みです」
日本サッカー協会が公開した『Team Cam』では、チュニジア戦を前にしたミーティングで、長友が選手たちへ熱い言葉を投げかける様子が収められている。
「俺、２戦目は１回も勝ててないから。一回緊張の糸が切れるというか、そういう部分もあると思うから。もう一回引き締めてみんなでやろう。
オランダ戦に出た選手は一生懸命戦ってくれて、途中で出た選手は本当に流れを変えてくれた。オランダの選手、後半誰ひとり立ってないんだよね。ベンチ前で。でも全員立っている俺ら。本当に一つになって戦えていたと思う」
長友はさらに、出場機会の有無に関係なくチームを支える選手たちの姿勢を称えた。
「（後藤）啓介なんか、若いのに一番前に出て前半から声を張り上げていた。（塩貝）健人はライバルかもしれないけど、途中で出る時に水を持って話しかけに行っているんだよ。出られないから悔しいと思うけど、みんながそういうことをやっている。ベテランとか若手とかじゃなくてね。
（吉田）麻也と（南野）拓実はゴールの時に輪の中に入れない。そんな悔しい気持ちもありながら、試合後に選手が使ったスパイクを磨いていたんだ。普通はなかなかできないよ。本当に世界一の団結力だと思うから。絶対に（決勝戦の）７月20日まで残るから。途中で帰る気はないから。頑張りましょう」
”涙腺崩壊”のこの言葉に何度も大きく頷いていた選手がいた。
10番の堂安律だ。
オランダ戦後の日本は、慢心とは無縁だった。ワールドカップを知るベテランたちが過去の経験を語り、その思いを若い世代が受け継ぐ。そして全員が同じ方向を向く。
チュニジア戦の４−０という結果は、そうしたチームの結束力が生み出した勝利でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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