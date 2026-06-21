「名古屋で活躍する自分自身の姿を諦めきれない自分がいます」MF加藤玄が大宮への期限付き移籍を延長
名古屋グランパスは21日、MF加藤玄(23)のRB大宮アルディージャへの期限付き移籍期間が6月30日まで延長されることを発表した。期間中の名古屋と対戦する公式戦には出場できない。
加藤は今季のJ2・J3百年構想リーグで8試合に出場した。名古屋を通じて「怪我もありましたが、自分自身のフットボールを表現できた瞬間も多くあり充実したシーズンでした。ただ名古屋で活躍する自分自身の姿を諦めきれない自分がいます。また大きくなった姿を見せられるように頑張ります。応援よろしくお願いします」とコメントしている。
大宮を通じては「このクラブには一緒に昇格したい同志がいます。一緒に戦ってくれるサポーターの皆様がいます。大宮の地で出会った恩師たちの想いも全て背負ってクラブの目標達成の原動力になることを約束します。必ず昇格しましょう」と伝えた。
加藤は今季のJ2・J3百年構想リーグで8試合に出場した。名古屋を通じて「怪我もありましたが、自分自身のフットボールを表現できた瞬間も多くあり充実したシーズンでした。ただ名古屋で活躍する自分自身の姿を諦めきれない自分がいます。また大きくなった姿を見せられるように頑張ります。応援よろしくお願いします」とコメントしている。
大宮を通じては「このクラブには一緒に昇格したい同志がいます。一緒に戦ってくれるサポーターの皆様がいます。大宮の地で出会った恩師たちの想いも全て背負ってクラブの目標達成の原動力になることを約束します。必ず昇格しましょう」と伝えた。