冨安健洋が思わず拍手…“化け物たる所以”をチュニジア戦で示した日本代表戦士の圧巻プレー【W杯】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本がチュニジアに４−０と圧勝した試合で、CBの冨安健洋がプレー中に思わず拍手を送る場面があった。
日本が２−０で迎えた56分だ。組み立ての局面で、ボランチの佐野海舟がボールを持つ。そこにチュニジアの複数選手が詰めてくると、佐野は“ヒョイッ”とヒールパスで局面を打開したのだ。
あのエリアでボールを失えば、一気にカウンターを浴びる危険性が高かった。しかし佐野は慌てるどころか、冷静にヒールキックを選択。相手のプレスをいとも簡単に無力化してみせた。
まさかの圧巻のプレー。その卓越した技術と判断力こそが、佐野が「化け物」と評される所以だろう。
この日も守備に重心を置きながら、タイミングを見て果敢に攻撃参加。83分にはアタッカー顔負けの高精度クロスで上田綺世のヘディング弾をアシストした。守備だけでなく攻撃でも違いを生み出せる--その万能性こそが、佐野が化け物たる所以なのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本がチュニジアに４−０と圧勝した試合で、CBの冨安健洋がプレー中に思わず拍手を送る場面があった。
日本が２−０で迎えた56分だ。組み立ての局面で、ボランチの佐野海舟がボールを持つ。そこにチュニジアの複数選手が詰めてくると、佐野は“ヒョイッ”とヒールパスで局面を打開したのだ。
まさかの圧巻のプレー。その卓越した技術と判断力こそが、佐野が「化け物」と評される所以だろう。
この日も守備に重心を置きながら、タイミングを見て果敢に攻撃参加。83分にはアタッカー顔負けの高精度クロスで上田綺世のヘディング弾をアシストした。守備だけでなく攻撃でも違いを生み出せる--その万能性こそが、佐野が化け物たる所以なのかもしれない。
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