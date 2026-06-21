「本当に助けられた」日本代表不動のレギュラーが絶賛した選手は？上田でも鎌田でもなく…「非常に素晴らしい」
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。
この試合で公式戦では約２年ぶりに先発した冨安健洋は圧巻のプレーを披露。対峙した相手の10番ハンニバル・メジブルを封じ込め、攻撃では多彩なキックで基点となった。
後方から見ていた鈴木彩艶もそのプレーぶりを称える。
「攻撃も非常にキーになる選手ですし、逆に守備も本当に身体が強くて前を向かせないところだったりとか、相手の起点を潰すプレーが非常に特徴的で」
日本不動のレギュラーは「本当に助けられたシーンも多かったですし、彼とは練習を積み重ねていく中で、いいコミュニケーションを取りながらできている。非常に素晴らしい選手だなと」賛辞を続けた。
２ゴール・１アシストの上田綺世や２戦連発の鎌田に匹敵する、冨安のハイパフォーマンスだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。
この試合で公式戦では約２年ぶりに先発した冨安健洋は圧巻のプレーを披露。対峙した相手の10番ハンニバル・メジブルを封じ込め、攻撃では多彩なキックで基点となった。
「攻撃も非常にキーになる選手ですし、逆に守備も本当に身体が強くて前を向かせないところだったりとか、相手の起点を潰すプレーが非常に特徴的で」
日本不動のレギュラーは「本当に助けられたシーンも多かったですし、彼とは練習を積み重ねていく中で、いいコミュニケーションを取りながらできている。非常に素晴らしい選手だなと」賛辞を続けた。
２ゴール・１アシストの上田綺世や２戦連発の鎌田に匹敵する、冨安のハイパフォーマンスだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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