８月２９、３０日に放送される日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」のチャリティーランナーが、俳優・星野真里に決定したことが、２１日放送された同局系「ゴールデンストーンズ」内で発表された。

星野は同局を通じ「私の娘は先天性ミオパチーという筋肉の難病を患い、電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。娘と過ごしてきた１０年間の中で、すべての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになりました」と経緯をコメントした。

さらに「今回、私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです。決して一人でゴールできるものではないと思っています。支えてくださる皆さん、そして応援してくださる皆さんに胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います」と気合を見せ、「最後まで応援よろしくお願いします」と呼びかけた。

２４時間テレビのチャリティーマラソンは１９９２年からスタート。初回はタレント・間寛平が挑戦したが、途中リタイアした。以来、毎年実施され、今年で３５回目。昨年はＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が１０５キロを完走した。