6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、25歳のモデル美女が、意中の男性に見事なアピールを見せる場面があった。

【映像】超ショートパンツ姿で…貝殻を拾う25歳美女

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

年収600万円の美容メーカー勤務・レイを巡る釣りデートには、『港区で犬を散歩させてピラティスをやる女』を夢見る30歳の女優ミユと、韓国でのK-POP練習生やグループ活動経験を持つ洗練されたルックスの25歳モデル・オダミユが参加した。

オダミユは美脚がより際立つ大胆な超ショートパンツ姿で登場した。さらに、この日のライバルは同名の“ミユ”であるにも関わらず、「ミユって呼んでほしい」とレイに先手を打つことに成功。可愛らしい話し方と雰囲気で距離を縮め、ライバルのミユの警戒心を強めさせた。

釣りが思うように進まなかったオダミユだが、ただでは終わらない。「釣れないから、貝殻あげようと思って貝殻探してた。これかわいくない？あげる」と、拾った貝殻をレイにプレゼントする作戦に出た。さらに、「手紙書いた。後で読んで？」と、さらなる連続攻撃を仕掛けるオダミユ。レイは「えー！すご。嬉しい」とサプライズに嬉しそうな表情を見せ、見事に男心を翻弄してみせた。

“30代レディ”のミユがなかなかレイとの距離を縮められずにいる一方で、“20代ガール”のオダミユは真っ直ぐかつ可愛らしい方法でぐいぐいとアピール。このオダミユのテクニックに、スタジオの藤森慎吾も「嬉しいじゃないか」「手紙まで渡して。グッて心つかまれるよ」とすっかりノックダウンされた様子だった。