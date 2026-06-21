「１位通過してもらうしかない」「社畜です。２位でお願いします」火曜２時か10時か…決勝Tキックオフ時間で議論勃発【W杯】
森保ジャパンは現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのモンテレイで対戦。４−０で見事に大勝し、今大会初勝利を挙げた。
２節を終えて１勝１分。初戦で２−２で引き分けたオランダと勝点「４」、得失点「４」で並んでいるものの、日本は総得点が１少ない「６」である分、２位となっている。
そして今、SNS上で大きな注目を集めているのが、日本がF組を１位で通過した際と２位で通過した際の決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）のキックオフ時間の違いだ。具体的には以下の通り。
F組１位×C組２位（モンテレイ、現地６月29日19時／日本30日10時）
F組２位×C組１位（ヒューストン、現地６月29日12時／日本30日２時）
どちらも日本時間６月30日の火曜日だが、１位通過の場合は昼前、２位通過の場合は深夜。より観やすいのはどちらかを巡り、ファンから様々な声が上がっている。
「これは１位通過してもらうしかない」
「２位通過でしょ！そのまま起きて仕事行けるじゃん！」
「平日だからどう考えても２時の方が良い」
「社畜です。絶対２位でお願いします」
「２時も翌日キツいけど10時は絶対観れない」
「どちらにしても観れませんね！」
「２時なら夢の中、10時なら仕事中！」
「10時キックオフになったら職場全員で見てそう」
「日本代表戦全て有給取るんでどっちでもええ」
なお、出場国が48に増え、新たにラウンド32が設けられた今大会からは、３位通過の可能性もある。対戦国はもちろんだが、キックオフ時間も要チェックだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
２節を終えて１勝１分。初戦で２−２で引き分けたオランダと勝点「４」、得失点「４」で並んでいるものの、日本は総得点が１少ない「６」である分、２位となっている。
そして今、SNS上で大きな注目を集めているのが、日本がF組を１位で通過した際と２位で通過した際の決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）のキックオフ時間の違いだ。具体的には以下の通り。
F組２位×C組１位（ヒューストン、現地６月29日12時／日本30日２時）
どちらも日本時間６月30日の火曜日だが、１位通過の場合は昼前、２位通過の場合は深夜。より観やすいのはどちらかを巡り、ファンから様々な声が上がっている。
「これは１位通過してもらうしかない」
「２位通過でしょ！そのまま起きて仕事行けるじゃん！」
「平日だからどう考えても２時の方が良い」
「社畜です。絶対２位でお願いします」
「２時も翌日キツいけど10時は絶対観れない」
「どちらにしても観れませんね！」
「２時なら夢の中、10時なら仕事中！」
「10時キックオフになったら職場全員で見てそう」
「日本代表戦全て有給取るんでどっちでもええ」
なお、出場国が48に増え、新たにラウンド32が設けられた今大会からは、３位通過の可能性もある。対戦国はもちろんだが、キックオフ時間も要チェックだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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