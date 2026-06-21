あなたの１票がテレ東地上波編成を変える!?『家、ついて行ってイイですか？』総選挙！投票上位作品は7月26日(日)に地上波放送！

テレ東で毎週日曜夜8時50分から放送中の『家、ついて行ってイイですか？』が、7月26日(日)夜8時50分放送分で、過去の放送から選りすぐりの名作VTRをお届けする「ゴールデン進出10年！視聴者が決める“推しエピソード”総選挙SP」を放送することが決定しました！

それに伴い、本日6月21日(日)夜9時54分から、放送するVTRを決定する「総選挙」の投票受付がスタートしました！（※投票受付は7月12日(日) 深夜24時までとなります。）

これまで番組で放送され2000本を超えるドラマチックな出会いの中から、笑いあり、涙ありの珠玉の「9本」を厳選！さらに「9本の中には選ばれていないけど、私の推しエピソードは○○さん！」というコアファンならではのご意見も大募集！皆様からの投票で上位に選ばれたエピソード3～4本を地上波スペシャルとして放送します！

「あの感動をもう一度見たい！」、「腹筋崩壊したあの回を地上波で！」などなど、あなたの熱い1票で当日の放送内容が決定！どのエピソードが1位に輝くのか、すべては視聴者の皆様次第です！

投票後はぜひ、公式ハッシュタグ #家ついて行ってイイですか をつけて、「あなたの推し回」の応援や熱い想いをSNSでシェアしてください！皆様の一票を心よりお待ちしております！





≪エピソード一覧≫

幅広い世代の皆様の心に刺さる、圧倒的な人間ドラマを中心にラインナップ！さらに今回の総選挙では、下記の候補以外にも「自由回答」でのご回答も募集しています！「もう一度見たい！」というVTRがあればぜひ教えてください！

投票はこちらから！（https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii_touhyou/）

①【急逝した妻と幼い娘を育てるシングルファーザー／ゲスト：渡辺謙、妻夫木聡（2024年5月5日放送）】

©テレビ東京

群馬県の沼田祭りで出会った男性。7年前に心不全で妻を亡くしており、それからは自らがリフォームした一軒家で、男手一つで2人の娘たちを育ててきた。家事や育児に励むも「母親のようにはなれない」と葛藤の日々。子供たちが寝た後に…亡き妻を想い、涙。



②【菊池風磨が大好きすぎる女子高生／ゲスト：菊池風磨（timelesz）（2023年4月30日放送）】



©テレビ東京

菊池風磨推し歴10年の18歳女性！彼の出ているテレビや雑誌は全てチェックし、「ライブはデート」！ライブに合わせて綺麗になるためにサプリ等を飲用するなど、生活のすべてが菊池風磨中心で回っている！「何歳になっても風磨くんを好きでい続けたい」と、深い愛を語る。

③【「親って意外と軽い」29歳“はなちゃん”／ゲスト：大地麻央、松島聡（timelesz）（2022年11月6日放送）】



©テレビ東京

出会い系の男性にデートをすっぽかされた女性・はなちゃんに遭遇！祖母の介護のために父と弟と同居していたが、父が倒れてしまい寝たきりに…。その後は祖母と父の二人をダブル介護中。その後の取材で彼女の婚姻届提出の瞬間にも密着した奇跡のドキュメント。



④【ナイスですよ～！西日暮里の全裸監督（2016年4月16日放送）】



©テレビ東京

取材中のディレクターに声をかけてきた男性。実は映像ディレクターで、「映像を編集する時は裸になるのがマイルール。素の自分になって裸の世界で編集することでいい映像が作れる」、「資金繰りが苦しくても、依頼者が涙を流して喜んでくれる経験があるからこそ続けている」と、仕事に対する熱い思いを語った。

⑤【今妻と別居・別れた元妻と同居！？前代未聞の一夫多妻男（2017年11月1日放送）】



©テレビ東京

現在の妻と別居し、元妻と同居している子沢山な男性。元妻との子供と孫4人、本妻との子供と孫の14人で暮らしているという衝撃の生活。元妻と本妻以外にも別の女性と交際していた期間があるなど、アウトローな父を持つ規格外の大家族の形。



⑥【大学中退で料理人に…心優しき練馬のB-BOY（2022年6月15日放送）】



©テレビ東京

みぞれが降る夜にB-BOYスタイルの22歳男性に遭遇！ちょっとコワモテだけど…『キユーピー3分クッキング』をきっかけに料理に目覚め、料理人に！純朴な青年の姿にスタッフもすっかり魅了され…取材から6年後、B-BOYが彼女と結婚を決意！プロポーズに密着！

⑦【エリート父は内閣調査室参事官（2018年2月14日放送）】



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大雪の渋谷駅で出会った 20 歳の女性。有名建築家が作った豪邸に住み、世界最強のスパイ・イスラエル「モサド」の〇〇が家に...!?実は...父は享年50。北方領土返還に命をかけ、エリート外交官だった父は「内閣情報調査室」に勤務していたのだが、ある日突然...。「どれだけもっとあなたといたいと思っていることか」娘への遺書と、亡き父に捧げるウクレレ...。「夫は私の全てだった」母、涙。

⑧【ノリが良すぎる！止まらない！浦和の親子KFC漫談（2017年7月26日放送）】



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ケンタッキーフライドチキンでアルバイトとして働く26歳の息子と、58歳の整体師の父！自宅の家電は全て古く、子どもの教育は『巨人の星』が手本。「人生において笑いは大切だ」と語り、常に全力で人を楽しませるのが大好きな親子の爆笑エピソード！

⑨【「私はヤギになりたい」ヤギと暮らす独身女性31歳（2017年5月17日放送）】



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ヤギと暮らす女性！ヤギのエサはバケツ3杯分の草と塩で、イギリス製のヤギの仮面など、ヤギグッズも多数所有している。「ヤギになりたい」、「しろべん（ヤギ）が先に亡くなってしまうと考えると悲しすぎて涙がでる」と、大切な家族として深い愛情を注ぐ姿に密着。



⑩【自由回答】



©テレビ東京

候補作品より見たいと思う視聴者皆様のご意見をぜひ教えてください！詳しくわからない場合も、「こんな方だった」といった表記で構いません！





投票はこちらから！（https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii_touhyou/）





≪企画・放送スケジュール≫



【投票期間】

2026年6月21日(日) 夜9時54分 ～ 7月12日(日) 深夜24時

【総選挙公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii_touhyou/

※上記サイトから専用アンケートフォーム(Googleフォーム)にアクセスいただけます。

【結果発表】

2026年7月14日(火) 予定

【放送タイトル】

家、ついて行ってイイですか？ゴールデン進出10年！視聴者が決める“推しエピソード”総選挙SP

【放送日時】

2026年7月26日(日)夜8時50分～9時54分

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

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【MC】

ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、狩野恵里（テレビ東京アナウンサー）

【番組公式HP】

https://www.tv-tokyo.co.jp/home_ii/

【番組公式X】

https://x.com/tx_ietsuite_777

公式ハッシュタグ：#家ついて行ってイイですか