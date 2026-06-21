「ロッテ７−４楽天」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

楽天が今季６度目の５連敗。借金は１８年以来８年ぶりの１９。吉井監督初勝利はお預け。

吉井監督は先発・藤井を初回で降板させる厳しい采配を見せた。１点をもらっての初回のマウンドは、安打と四球で２死一、二塁とされ、佐藤、山口に連続適時二塁打。あっさり逆転を許すと、二回のマウンドには２番手・内を送った。

「あまりにもちょっとだらしなかったんで。チームのムードもこのままじゃ悪くなっちゃうんで。ちょっとかわいそうなことはしたなと思ったけども、思い切って代えました」と説明。「先発ピッチャーは立ち上がりが難しいところがあるんで。ただ、初回の複数失点は絶対しちゃダメなところ」と持論を展開した。

藤井は「非常に、悔しいですし、何より申し訳ないです」と無念の表情を見せた。これで先発して５試合連続初回に失点している。「前回と違う結果を出そうと、取り組んではいたんですけど、そこはうまく行かずに…」と明かす。「しっかり考えて、次チャンスをいただけたときにいい結果を残したい」と誓った。

吉井監督は「次回も１回投げてもらいます」とローテーションから外さないことを明言。「自分の力出してくれたら、いけるので。多分、何か、気持ちが揺れてるんでしょうね。それでいつものピッチングをしてないので、コーチにしっかり、話してもらって頑張ってもらいたい」と期待した。