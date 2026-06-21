6月21日に東京競馬場で行われたG3・府中牝馬ステークス（牝馬限定・ハンデ・芝1800m）は、セキトバイーストが鮮やかな逃げ切りで連覇を達成した。直線でも後続を寄せ付けることなく脚色は衰えず、最後は3馬身差をつける完勝。影をも踏ませぬ快走で重賞2勝目をマークした。

府中牝馬S、勝利ジョッキーコメント

1着 セキトバイースト

浜中俊騎手

「G1レベルのレースに出走して揉まれたことでいい成績ではなかったのですが、前走から復調気配もありましたし、今回は得意の条件でいい結果を出してくれると思っていました。調教師とも出来ればハナにと話していました。今の東京のコンディションはこの馬は得意なので、その分セーフティリードを取って競馬をしたいなと、作戦通りでした。走ることに一生懸命で苦しいところからもうひと踏ん張りするのがこの馬の持ち味です。着差も開いてましたから大丈夫だろうなと思って乗っていました。ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

6月21日、東京競馬場で行われた11R・府中牝馬ステークス（G3・3歳上オープン牝・ハンデ・芝1800m）は、浜中俊騎乗の5番人気、セキトバイースト（牝5・栗東・四位洋文）が快勝した。3馬身差の2着に9番人気のウイントワイライト（牝4・栗東・西園翔太）、3着に14番人気のミアネーロ（牝5・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:45.5（稍重）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ヴァルキリーバース（牝4・美浦・田中博康）は14着、2番人気で津村明秀騎乗、ニシノティアモ（牝5・美浦・上原佑紀）は10着敗退。

府中牝馬S・セキトバイーストと浜中俊騎手

1年ぶりの勝利

浜中俊騎乗の5番人気、セキトバイーストが鮮やかな逃げ切りを決め、このレース連覇で重賞2勝目をマークした。スタートからスッと先手を奪うと、自分のリズムでレースをコントロール。マイペースの逃げに持ち込み、主導権を握ったまま直線へ向かった。直線でも手応えは十分。追い出されると二の脚を発揮して後続を突き放し、最後まで脚色はまったく衰えず。そのまま危なげなく押し切り、1年ぶりの勝利を飾った。また、1番人気に支持されたヴァルキリーバースは直線で伸びを欠き、14着に敗れた。

セキトバイースト 19戦5勝

（牝5・栗東・四位洋文）

父：デクラレーションオブウォー

母：ベアフットレディ

母父：Footstepsinthesand

馬主：TNレーシング

生産者：タイヘイ牧場

【全着順】

1着 セキトバイースト 浜中俊

2着 ウイントワイライト 横山典弘

3着 ミアネーロ 大野拓弥

4着 マカナ 松岡正海

5着 コガネノソラ 菊沢一樹

6着 ホールネス 三浦皇成

7着 ブラウンラチェット 丸山元気

8着 エストゥペンダ 荻野極

9着 パラディレーヌ 原優介

10着 ニシノティアモ 津村明秀

11着 ビップデイジー 西村淳也

12着 ルージュソリテール 西塚洸二

13着 セントメモリーズ 木幡巧也

14着 ヴァルキリーバース C.ルメール

15着 テレサ 戸崎圭太

16着 テリオスララ F.ゴンサルベス