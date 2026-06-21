6月21日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、F.ゴンサルベス騎乗の7番人気、アヴィアトーレ（牡2・美浦・田島俊明）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にキャピタルストーン（牡2・美浦・久保田貴士）、3着にコスモシグナス（牡2・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは1:50.5（稍重）。

1番人気でC.ルメール騎乗、ラガリーガ（牡2・美浦・手塚貴久）は8着、2番人気で横山典弘騎乗、ノドゥス（牡2・美浦・斎藤誠）は12着敗退。

F.ゴンサルベス騎乗の7番人気、アヴィアトーレが鮮やかな逃げ切りを決め、波乱を演出した。レースでは好スタートから無理なく先手を奪うと、スローペースに持ち込み主導権を掌握。自分の形に持ち込んでレースを進めた。直線に向いても手応えは十分。最後まで脚色は衰えることなく後続の追撃を封じ込め、低評価を覆す快走を見せた。また、単勝1.9倍の断然人気に支持されたラガリーガは見せ場を作れないまま8着。期待を集めた人気馬がまさかの敗戦を喫した。

アヴィアトーレ 1戦1勝

（牡2・美浦・田島俊明）

父：シスキン

母：ジェラテリアバール

母父：マンハッタンカフェ

馬主：社台レースホース

生産者：社台ファーム