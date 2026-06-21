【付録】麦わら帽子のハローキティが夏らしい「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてくる！ 『リンネル2026年8月号』が6月19日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『リンネル2026年8月号』（宝島社）の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。
夏らしく麦わら帽子にブルーのボーダーを着たハローキティがフロントポケットに刺しゅうであしらわれた、リンネルオリジナルデザインのトートバッグです。キャンバス風素材のナチュラルな風合いがさりげなくおしゃれで、普段使いにもぴったり。ハローキティのキュートな刺しゅうが、シンプルなコーデにさわやかなアクセントを添えてくれます。
高さ19×幅32×マチ12cmのゆとりあるサイズで、お弁当箱や水筒をしっかり収納できます。マチがたっぷりあるので毎日のランチタイムのお供として大活躍してくれます。キャンバス風の素材感で使い勝手もよく、ランチバッグとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけのサブバッグとしても重宝するアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『リンネル2026年8月号』の「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が見逃せない！
宝島社から6月19日に発売される『リンネル2026年8月号』（税込1720円）。付録として、「麦わら帽子のハローキティ キャンバス風ランチトート」が付いてきます。
リンネルオリジナル！夏らしい麦わら帽子ハローキティの刺しゅうデザイン
夏らしく麦わら帽子にブルーのボーダーを着たハローキティがフロントポケットに刺しゅうであしらわれた、リンネルオリジナルデザインのトートバッグです。キャンバス風素材のナチュラルな風合いがさりげなくおしゃれで、普段使いにもぴったり。ハローキティのキュートな刺しゅうが、シンプルなコーデにさわやかなアクセントを添えてくれます。
マチたっぷりでお弁当や水筒もしっかり収納！毎日のランチに大活躍
高さ19×幅32×マチ12cmのゆとりあるサイズで、お弁当箱や水筒をしっかり収納できます。マチがたっぷりあるので毎日のランチタイムのお供として大活躍してくれます。キャンバス風の素材感で使い勝手もよく、ランチバッグとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけのサブバッグとしても重宝するアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)