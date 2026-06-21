「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）

夏の福島開幕重賞でタイトル奪取を狙うローベルクランツ。前走のＮＨＫマイルＣはＶ争いには加われなかったものの、中団からしぶとく脚を伸ばして４着と見せ場を作った。２走前の毎日杯では２番手から粘り込み２着と好走。栗東ＣＷの１週前追い切りの動きも軽快で、出来に不安はない。今度こそ重賞ウイナーの仲間入りを果たす。

皐月賞では０秒５差の６着と大健闘だったサウンドムーブ。１８頭立ての１７番人気と前評判は低かったが、好位で流れに乗って距離延長にもしっかりと対応した。世代トップクラスを相手に最後まで食い下がって、収穫の多い一戦だった。大舞台を経験し、ひと回りたくましくなった素質馬が、みちのくで実力を証明する。

ニュージーランドＴで４着に敗れ、ＮＨＫマイルＣへの優先出走権を逃したディールメーカー。出負けして好位まで押し上げた分、ゴール前での脚色が鈍ったが、重賞で通用する力は示した。その後は夏に照準を合わせて調整を進めてきた。賞金を加算して秋は再びＧ１のステージへ。

ゆりかもめ賞で２勝目を手にしたスカイスプレンダーだが、レース後に骨折が判明して戦線離脱。今回が復帰戦となるが、１週前追い切りは栗東ＣＷで６Ｆ８１秒３−１１秒５をマーク。３頭併せで最先着を果たして仕上がりは上々だ。

３戦２勝で初の重賞に挑むリッツパーティー。前走の１勝クラスは、好位から抜け出す横綱相撲で好時計Ｖ。今後が楽しみになる勝ちっぷりだった。機動力があり、初の福島はむしろプラスに出そうだ。