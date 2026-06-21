「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）

阪神は今季６度目の３連勝で単独首位に立った。先発の高橋遥人投手が今季５度目の完投勝利をマークし、球団の左腕では史上初の開幕９連勝を飾った。

立ち上がりからＤｅＮＡ打線を寄せ付けずスコアボードにゼロを刻み続けた高橋。七回に味方の拙守から１点こそ失ったが、最少失点で切り抜けた。球数９５球で迎えた九回のマウンドもしっかりと抑え開幕９連勝。球団では１９８５年の中田良弘以来で左腕では初の快挙だ。

今カード初戦で３安打２本塁打４打点の大山が、この日も躍動だ。三回２死一、二塁で、尾形が投じた初球１５４キロ直球を捉え先制の中前適時打を放った。今季の横浜スタジアムでは１２打数８安打の打率・６６６、４本塁打、１１打点とキラーぶりを発揮。さらに高寺が右翼線への適時二塁打で続き２点を先取した。このリードを高橋が１人で守り抜いた。

ゲームセットの瞬間、高橋はマウンドから降りて両手を広げた。女房役の伏見とタッチをかわし、チームメートから声をかけるとようやくポーカーフェイスを崩し、満面の笑みを浮かべた。

ヒーローインタビューでは「負けませんね？」という問いに「点を取ってもらっているので」と語り、完投には「長いイニングを投げられてうれしい。自分なりに粘れているのかなと思います」と言う。

単独首位には「あんまり意識していない」と高橋。「本当にめちゃくちゃ力になっていて、ファンのみなさん、みんなのおかげで投げられているので。チームに貢献して喜んでもらえるように投げたいです」と語っていた。